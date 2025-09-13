





Como el Elección La Comisión de la India se prepara para una revisión intensiva especial de Bihar (SIR) de la lista de votantes en todo el país, el Director Electoral de Kerala (CEO) Rathan U Kelkar dijo que una reunión está programada con los partidos políticos estatales el 20 de septiembre.

El CEO de Kerala le dijo a ANI el viernes que celebrarán una reunión con partidos políticos para informarlos con respecto al ejercicio SIR.

«Así que hemos tomado todas las medidas para asegurarnos de que estamos listos, y esperamos el horario. Y como parte de esto, también estamos teniendo una reunión con los partidos políticos el 20 de este mes, donde explicaremos los pasos y los procesos involucrados», dijo.

Agregó que el ejercicio Sir en el estado se anunciará pronto y el Estado La Comisión Electoral ha digitalizado los registros y los ha subido en un formato de búsqueda en su sitio web.

Él dijo: «En la última reunión de la Comisión Electoral de India, tuvimos una reunión sobre la preparación de Sir en todo el país en todos los estados. Desde Kerala, habíamos presentado nuestra preparación, y esperamos que el SIR se anunciara pronto. Y como parte de este Sir, ya habíamos emprendido algunas actividades de preparación en Kerala. Tuvimos nuestro SIR, lo cual se realizó en el año 200.» «.

«Así que hemos digitalizado todos los registros. Lo hemos puesto en un formato de búsqueda en nuestro sitio web. Hemos capacitado nuestra maquinaria electoral. Hemos asegurado que todos los requisitos para llevar a cabo un SIR en Kerala ya están preparados «, agregó.

Alabar al 100 por ciento de la alfabetización digital en el estado, el CEO Kelkar dijo que el ejercicio será «fácil» y se llevará a cabo con el apoyo de las partes interesadas, incluido el público, los medios de comunicación y los partidos políticos.

Él dijo: «Como parte del aprovisionamiento de documentos, Kerala ya está digitalizando el 100 por ciento de sus documentos. El 100 por ciento de la alfabetización digital también está allí en Kerala. Afortunadamente, tenemos una cobertura del 100 por ciento 4G. Tenemos una sociedad muy informada, tenemos un buen apoyo de las personas, los medios y las partes políticas. forma.»

Más temprano el miércoles, la ECI celebró una conferencia de oficiales electorales principales (CEO) en la capital de Nationla de todos los estados y territorios de la Unión, y evaluó la preparación para la revisión intensiva especial de todo el país (SIR) de las listas electorales.

Este fue el tercero Conferencia de oficiales electorales principales este año. El CEO de Bihar, realizó una presentación sobre las estrategias, limitaciones y mejores prácticas adoptadas para que los CEO del resto del país aprendan de sus experiencias, dijo EC en una nota de prensa.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente