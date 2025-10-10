Comienza la auditoría de los internados islámicos, que se centra en los edificios considerados propensos a derrumbarse

Jacarta – El gobierno central actuó rápidamente para cumplir las órdenes del presidente Prabowo Subianto después de la desgarradora tragedia que mató a decenas de estudiantes de un internado islámico en Sidoarjo. Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Tío Iminreveló que actualmente se está llevando a cabo una auditoría a gran escala de los internados islámicos oficiales en toda Indonesia.

Cak Imin explicó que el presidente Prabowo dio inmediatamente órdenes especiales para inspeccionar, reparar y brindar asistencia a los internados islámicos registrados oficialmente.

«Sí, después de este trágico y triste acontecimiento, que se convirtió en una tragedia con el mayor número de víctimas, incluso el mayor de todos los desastres naturales que jamás hayan ocurrido, 67 estudiantes murieron, 4 o 5 personas sufrieron discapacidades. Y, por supuesto, esta es una tragedia extraordinaria», dijo Cak Imin, citado por tvOne.

Según él, el incidente de Sidoarjo es un recordatorio para todas las partes, especialmente para el gobierno, de mejorar y reforzar la supervisión de los edificios de los internados islámicos.

«Debería ser una lección y un recordatorio, así como una lección para todos, incluido el gobierno, para continuar junto con la comunidad para mejorar, reparar y anticipar las cosas que puedan suceder. No dejemos que vuelva a suceder», agregó.

Cak Imin dijo que después de la reunión con el presidente, coordinó inmediatamente con varios ministerios relacionados, incluido el Ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR) Dodi, el Ministro de Religión Prof. Nasaruddin, así como el Ministro Coordinador de Infraestructura Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

«Una de las conclusiones es que examinaremos, rastrearemos y auditaremos casi todos los edificios que el público ha informado que son vulnerables. Los que son vulnerables primero», explicó.

La auditoría se centrará en los internados islámicos que tienen edificios con alto riesgo de sufrir daños o derrumbarse. El gobierno también formó un grupo de trabajo especial para ir directamente al campo a dar seguimiento a los informes del público y del gobierno local.

Además, el Ministerio Coordinador para el Empoderamiento de la Comunidad abrió una línea directa especial para los internados islámicos que deseen informar sobre el estado de sus edificios para que puedan ser auditados de inmediato.

«Si no se puede recoger la pelota o el gobierno es proactivo, también abriremos una línea directa. Esta línea directa, si hay un internado islámico que siente y admite que su internado islámico es propenso a desastres, entonces debe informarnos para que podamos visitarlo», explicó Cak Imin.