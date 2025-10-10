El caso del hijo del ex alcalde de Cirebon que perdió sus zapatos en la mezquita terminó pacíficamente

CirebónVIVA – La policía de Cirebon City Resort (Polres), Java Occidental, confirmó el caso robo zapato en la Gran Mezquita de At-Taqwa por el perpetrador con las iniciales ASN, que es hijo del ex Alcalde Cirebon Nashrudin Azis, se ha resuelto a través de la tira restaurativo justicia.

El jefe de policía de la ciudad de Cirebon, AKBP, Eko Iskandar, dijo que el caso terminó pacíficamente, después de que el perpetrador y la víctima acordaron resolverlo amistosamente.

«El caso de robo de zapatos en la mezquita de At-Taqwa llevado a cabo por el perpetrador con las iniciales ASN se ha resuelto ahora pacíficamente», dijo Eko en Cirebon el viernes.

Dijo que el proceso de mediación se llevó a cabo en la policía de la ciudad de Cirebon del Noroeste (Utbar), después de que el perpetrador fue arrestado y reunido con la víctima.

Durante la reunión, dijo, el perpetrador mostró buena fe al asumir la responsabilidad de sus acciones para que este caso pudiera resolverse bien.

El jefe de policía dijo que la víctima sentía lástima por el perpetrador, quien se sabía que estaba pasando por dificultades económicas, por lo que acordó no llevar el caso a acciones legales.

«A partir de ahí se descubrió que hubo buena fe por parte del perpetrador, hasta que se llegó a la mediación y se resolvió amistosamente», dijo.

Confirmó que todos los objetos robados habían sido devueltos a sus dueños y que un par de zapatos que habían sido vendidos también habían sido reemplazados en forma de dinero.

«Los zapatos robados han sido devueltos y un par que se vendió fue reemplazado en forma de dinero», dijo.

Eko dijo que los resultados de la investigación mostraron que el robo fue puramente por razones económicas y que era la primera vez que lo llevaba a cabo el autor.

Además, explicó que el acuerdo de paz entre el perpetrador y la víctima quedó plasmado en un acuerdo oficial que fue la base para resolver el caso por la vía legal. restaurativo justicia.

El jefe de policía afirmó que el valor de los objetos robados era relativamente pequeño, es decir, menos de 1 millón de IDR, por lo que cumplía con los criterios para la liquidación a través de este mecanismo.

Enfatizó que esta medida de justicia restaurativa no se tomó porque el perpetrador fuera hijo de un ex funcionario, sino que se tomó considerando aspectos sociales.

«Considerando que esto se basa en los deseos de ambas partes, estamos priorizando el aspecto del beneficio legal», dijo.

Anteriormente, se produjo un robo de zapatos en la zona de la Gran Mezquita de At-Taqwa, en la ciudad de Cirebon, el lunes 6 de octubre, que fue llevado a cabo por el perpetrador con las iniciales ASN.