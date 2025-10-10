Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado







El Comité Nobel Noruego ha anunciado que el Premio Nobel de la Paz 2025 será otorgado a María Corina Machado por sus esfuerzos en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

Machado, una destacada figura de la oposición en Venezuela, ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del movimiento pro democracia en el país, abogando por elecciones libres, derechos humanos y el estado de derecho en medio de años de agitación política y económica bajo un gobierno autoritario.

En su comunicado, el comité afirmó que Machado ha sido elegida por su «trabajo incansable en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

El anuncio se produce después de una amplia especulación en torno al premio de este año, que se considera ampliamente prestigioso e impredecible.

Aunque se habían mencionado nombres como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido en parte a su autopromoción y participación en diversos esfuerzos de política exterior, los observadores del Nobel desde hacía mucho tiempo habían notado que sus posibilidades seguían siendo escasas, informó la agencia de noticias AP.

Otros contendientes mencionados por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) incluyeron las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, una red humanitaria de base; la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) por su trabajo en defensa del derecho internacional; y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que aboga por la libertad de prensa y rastrea las muertes de periodistas en todo el mundo.

El Premio Nobel de la Paz es el único de los seis premios anuales que se entregan en Oslo, y los demás (medicina y fisiología, física, química, literatura y economía) se otorgan en Estocolmo, Suecia.

Los galardonados de este año en medicina, física, química y literatura se anunciaron a principios de esta semana. El premio de economía se dará a conocer el lunes.

El año pasado, el premio fue otorgado a Nihon Hidankyo, una organización de base japonesa de sobrevivientes de la bomba atómica, honrada por su esfuerzo de décadas para defender un tabú global contra las armas nucleares.

La selección de Machado para el premio 2025 refuerza el enfoque continuo del Comité Nobel en personas y organizaciones que promueven la paz, la justicia y la dignidad humana, a menudo a través de esfuerzos silenciosos, sostenidos y valientes contra fuerzas poderosas.

(Con entradas AP)





Fuente