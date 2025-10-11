Comienza el programa nacional de pasantías, el secretario del gabinete Teddy dice que 20 mil graduados están listos para trabajar este mes

Jacarta – El gobierno está actuando rápidamente para abrir oportunidades laborales para los nuevos graduados. El Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, garantizó la aceleración de la implementación del programa Aprendizaje Nacional, que es una de las principales iniciativas del Presidente Prabowo Subianto para tender un puente entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo.

Programa ejecutado a través del Ministerio de Mano de Obra (Ministerio de Mano de Obra) se dice que es un paso concreto para fortalecer el ecosistema de empleo nacional, además de brindar oportunidades para que los nuevos graduados universitarios y vocacionales estudien y trabajen inmediatamente en el mundo industrial.

«El señor Presidente, a través del Ministro, tiene un programa para recién graduados, luego los graduados que se graduarán en el último año, pueden trabajar, estudiar inmediatamente y el título en este caso es el Programa Nacional de Pasantías», dijo Teddy, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

El Secretario de Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya en Río de Janeiro, Brasil (fuente de la foto: Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial)

Teddy explicó que la primera ola del Programa Nacional de Pasantías comenzará en octubre de 2025, con la participación de alrededor de 20 mil participantes de diversos sectores industriales y empresas de toda Indonesia. El gobierno también tiene como objetivo ampliar el número de participantes a decenas de miles o incluso cientos de miles en la siguiente etapa.

«Así que octubre será el comienzo de la primera ola de 20.000, por supuesto inmediatamente, volveremos a abrir pronto, podrían ser 20.000, 30.000, hasta cientos de miles», dijo.

Según Teddy, los participantes no sólo obtienen experiencia profesional, sino también dinero de bolsillo equivalente. salarios mínimo en la región donde realizan la pasantía.

«¿Cuáles son los beneficios? Primero, puedes empezar a trabajar de inmediato. Puedes imaginar que el 20 de octubre habrá colaborado con miles de empresas y el 20 de octubre irá directamente a trabajar», dijo Teddy.

«El segundo adquiere experiencia. El tercero recibe dinero de bolsillo inmediatamente. ¿A cuánto asciende el dinero de bolsillo? De acuerdo con el salario mínimo del distrito y de la ciudad en la que luego se empleará la empresa», continuó.

A modo de ejemplo, los aprendices en Yakarta recibirán un dinero de bolsillo de entre 5,4 y 5,5 millones de IDR al mes, según el salario mínimo provincial (UMP). Mientras tanto, en otras zonas el monto se ajustará al salario mínimo de cada distrito o ciudad.

«Entonces, por ejemplo, ¿cuánto? Por ejemplo, en Yakarta, eso significa que el salario mínimo aquí es de 5,4 a 5,5 IDR. Cada mes, los graduados que trabajan, que hacen prácticas, obtienen eso. Y, por supuesto, más adelante en otras áreas, estará de acuerdo con los salarios mínimos de esas ciudades y regiones», dijo.