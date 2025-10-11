La policía de Phoenix dispara a un sospechoso armado que sostenía a un niño pequeño: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Los agentes de Phoenix dispararon e hirieron a un hombre en septiembre. El 24 de agosto, rechazó repetidas órdenes de soltar un machete mientras sostenía a su hijo pequeño, según muestran las imágenes de la cámara corporal y los registros judiciales. El niño fue retirado de la casa con heridas leves; El hombre, identificado como Wilson Melgar, fue hospitalizado y luego encarcelado por múltiples cargos, incluidos abuso infantil, peligro, agresión agravada y secuestro, dijeron las autoridades.

Los oficiales fueron llamados a la casa después de que un mensaje de texto al 911 alertara a los operadores sobre una creciente disputa doméstica. Los mensajes fueron enviados discretamente por el tío del niño, Taylor Lasavage, quien denunció que Melgar estaba armado con un cuchillo de gran tamaño y amenazaba a cualquiera que intentara arrebatarle al niño. Los oficiales que respondieron informaron en inglés y español e intentaron comunicarse a través de la puerta y las ventanas, según muestran las imágenes.

En un intento por evitar el uso de fuerza letal, un oficial disparó dos balas de 40 mm, menos letales. Según la policía, las balas tuvieron poco efecto y momentos después los agentes escucharon a un niño llorando en el interior. Cuando los oficiales se acercaron, vieron a Melgar sentado con el niño en su regazo, todavía sosteniendo el machete. Después de que las persistentes órdenes fueron desoídas, un oficial disparó un rifle e hirió a Melgar, quien cayó al suelo. Luego entró un oficial encubierto, lo desarmó y llevó al niño a un lugar seguro.

El niño sufrió moretones y abrasiones y desde entonces se reunió con su madre, dijeron las autoridades. Melgar fue atendido en un hospital y encarcelado dos días después. Se está llevando a cabo una investigación interna y criminal sobre el tiroteo policial, como es común en Phoenix después de los tiroteos en los que participan agentes.

El DOJ y el Departamento de Policía de Phoenix

El incidente fue similar a otro que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investigó como parte de una investigación general sobre un supuesto “patrón y práctica” de violaciones de derechos civiles. Por muy heroico que fuera el incidente anterior, el Departamento de Justicia del presidente Biden lo habría considerado incorrecto.

El Dr. Travis Yates realizó un extenso proyecto de investigación a principios de este año que demostró que el Departamento de Justicia mintió en el 97% de los casos de Phoenix. Le recomendamos que lea esa investigación aquí.

Yates analiza un caso similar a continuación.

Contactamos a Yates y le preguntamos sobre el último incidente. Dijo que después de más de 500 horas de investigar la agencia, cree que su entrenamiento y tácticas se encuentran entre las mejores que jamás haya visto.

“No hay duda de que cuando investigué los 134 incidentes que el DOJ consideró inconstitucionales dentro del Departamento de Policía de Phoenix, dos cosas quedaron claras: el Departamento de Policía de Phoenix es una de las agencias mejor capacitadas en los Estados Unidos, y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, junto con sus investigaciones de las agencias policiales, durante treinta años ha sido un fraude contra líderes débiles y cobardes que dependen de un grupo de incompetentes de Washington DC. burócratas”, dijo Yates.

Justo un día después del examen del Dr. Yates y el Dr. Chaix, el presidente Trump retiró cualquier investigación. Según Yates, eso no es suficiente.

«Hemos demostrado que el DOJ ha mentido sobre una agencia policial local el 97% de las veces. Nadie se recuperará de eso, pero a menos que el Congreso le quite esa autoridad, no hay garantía de que una futura administración presidencial no revierta la estafa», lamentó Yates.

Yates pide a los estados que implementen sus propias leyes que prohíban al gobierno federal administrar departamentos de policía (decretos de consentimiento) y se compromete a reemplazar el Departamento de Justicia con fiscales generales si es necesario investigar una agencia.

«Desde el inicio de este país, el gobierno local ha controlado la aplicación de la ley local, y no fue hasta que estos políticos y jefes de policía débiles permitieron voluntariamente que el Departamento de Justicia arruinara su comunidad que esto se convirtió en un problema», dijo Yates.