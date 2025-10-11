La selección nacional de Indonesia destruye Irak, el podcast de Jay Idzes es criticado

VIVA – Equipo Nacional Indonesia todavía tiene oportunidades para avanzar Copa del Mundo 2026aunque la derrota ante Arabia Saudita hizo aún más difíciles los pasos para el plantel de Garuda.

Lea también: Rizky Ridho: De Brunéi a la cuarta ronda, quiere finalizar el viaje clasificándose para el Mundial



Esta oportunidad está abierta si ganan al menos 2-0 sobre Irak. Luego, en el partido final, Arabia Saudita perdió ante Irak por un gol. Con este resultado, todos los equipos tendrán tres puntos, pero Indonesia está por delante por diferencia de goles (+1), seguida de Arabia Saudita (0) e Irak (-1).

Esta noticia fue la más destacada por los lectores de VIVA durante todo el sábado 11 de octubre de 2025. Aparte de eso, también hubo noticias relacionadas con el capitán. Selección Nacional de IndonesiaJay Idzes y Maarten Paes hicieron un podcast antes del partido contra Irak.

Lea también: La selección de Indonesia destruye Irak y Arabia Saudita se desliza, escenario Jay Idzes Cs dice Assalamualaikum Copa del Mundo 2026



Los dos tuvieron un podcast con Neal Petersen en el canal The Haye Way. Esto también generó debate en las redes sociales. Varios internautas consideraron que este podcast no era ético porque se realizó en medio de un partido de vida o muerte.

Aparte de las dos noticias anteriores, hay otras noticias que no menos están en el punto de mira de los lectores. A continuación resumimos las 5 noticias de VIVA más populares a lo largo del sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: Selección Nacional de Indonesia vs Irak: Es hora de que Garuda aplaste al León de Mesopotamia



5. Arabia Saudita está amenazada, Irak podría ayudar a la selección de Indonesia a clasificarse para el Mundial de 2026

Selección Nacional de Indonesia tuvo que admitir la superioridad de Arabia Saudita después de perder por poco 2-3 en el partido inaugural de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 en King Abdullah Sports City, Jeddah, el viernes por la mañana WIB.

La selección de Indonesia todavía tiene posibilidades de recuperarse cuando se enfrente a Irak en el segundo partido del Grupo B, que se celebrará el 12 de octubre de 2025. Si logra vencer a Irak, Indonesia se embolsará tres puntos importantes y tendrá la oportunidad de ascender al segundo lugar de la clasificación.

Esta condición sería más ideal si Irak no lograra ganarle a Arabia Saudita. Si los Leones de Mesopotamia empatan o pierden, la posición de Indonesia en la clasificación mejorará y mantendrá sus esperanzas de avanzar hacia las eliminatorias de la Copa del Mundo.

4. El destructor Rizky Ridho y Elkan Baggott ausentes de la defensa de Irak contra la selección nacional de Indonesia

Selección Nacional de Indonesia Recibió una buena noticia de cara al crucial partido contra Irak en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Se confirma que el principal delantero iraquí, Aymen Hussein, estará ausente del duelo que tendrá lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.