Cara a cara con los quemadores de su lugar de trabajo, esta es la reacción de Emil Dardak

Surabaya, vivo – El nombre del vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, o llamado familiarmente Emil Dardaknuevamente llamó la atención del público. No por la agenda política formal, sino su actitud humanista cuando se enfrenta a menores involucrados en la destrucción y quema del edificio estatal Grahadi, Surabaya.

Emil Dardak el lunes 1 de septiembre de 2025 llegó a Mapolrestabes Surabaya. El propósito de su llegada era reunirse directamente con jóvenes perpetradores que se unieron a dañar y quemar su oficina. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Durante la reunión, Emil también afirmó que se sorprendió cuando se enteró de que muchos de ellos todavía estaban en la escuela, en su adolescencia, incluso la mayoría de la escuela secundaria y secundaria temprana.

«Los niños en su adolescencia y la mayoría de ellos todavía están en la escuela secundaria y al comienzo de la escuela secundaria no tienen razones políticas, y solo se unen», dijo Emil en un comunicado, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

El momento no solo tuvo lugar cerrado. Emil tuvo la oportunidad de compartir las imágenes de video de su reunión a través de su cuenta personal de Instagram. En el video, fue visto parado frente a docenas de niños acompañados por sus padres. En lugar de regañar, Emil realmente dio consejos con un tono relajante, enfatizando que sus acciones no solo dañaron a otros, sino que también podían amenazar sus propias vidas.

«Esto es muy peligroso para los ciudadanos y a ellos mismos», dijo Emil, confirma su mensaje principal.

Como padre de tres hijos, Emil también mostró empatía por los padres presentes.

«Los padres de estos niños se sienten muy tristes y decepcionados, pero espero que sigan siendo fuertes y no se rindan para educar y fomentar a sus hijos», dijo.

Emil se dio cuenta de que la comunidad en general también esperaba que los actores intelectuales que usaron los niños pudieran ser procesados ​​legalmente. Pero para los mismos niños, espera que puedan tener una segunda oportunidad a través del entrenamiento.

El jefe de policía de Surabaya, que también estaba presente con su personal, enfatizó que los niños serían repatriados a sus familias en un estado seguro. También están obligados a obtener una explicación de los peligros de las acciones llevadas a cabo. El proceso de coaching también involucrará a otras agencias.

«Ibu Kadis P3ak (empoderamiento de las mujeres y protección infantil) también asistió con la ley de Karo Kesra y Karo, y supervisará la sostenibilidad de este entrenamiento», explicó Emil.

La actitud tranquila de Emil inmediatamente obtuvo el aprecio público. Los ciudadanos consideran que su respuesta es diferente de la mayoría de los funcionarios que generalmente eligen canales legales duros.