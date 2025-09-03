El auto genial que recoge al presidente Prabowo en China

Beijing, Viva – Presidente Prabowo Subianto Al llegar a Beijing, China, hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, para una visita estatal y asistir a un desfile militar en el campo de Tiananmen, que se celebró en conmemoración de 80 años de victoria en la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista.

Desde la búsqueda Viva Automotive En la página de Instagram @jakartavox, miércoles 3 de septiembre de 2025, el automóvil de lujo en el que viajaba era Hongqi L5Una limusina VVIP que estaba en el centro de atención en el campo rojo frente al palacio chino. Este vehículo también se usó para recoger al ex presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo.

Hongqi L5 utilizado por Prabowo tiene una gran dimensión con una longitud de 5,555 mm, ancho de 2,018 mm y una altura de 1.578 mm. Este automóvil está específicamente diseñado para la comodidad y la seguridad de los altos líderes, incluido el presidente chino Xi Jinping.

El motor transportado por Hongqi L5 es de 6,000 cc V12, capaz de producir potencia de hasta 402 caballos de fuerza. La transmisión manual de 6 velocidades asegura un rendimiento suave, con la velocidad más alta que alcanza 210 km/hora.

El interior de este automóvil está equipado con materiales premium, que incluyen características de cuero y lujo de alta calidad, como sillas eléctricas. El diseño clásico pero moderno ofrece una sensación elegante que es adecuada para eventos estatales.

El peso de Hongqi L5 alcanza 3.15 toneladas, incluso en la versión civil, gracias a la capa de acero seleccionada contra el Sel que garantiza la seguridad. Esta característica lo convierte en una opción ideal para proteger a los pasajeros VIP como Prabowo durante el viaje.

Este automóvil también está equipado con una distancia entre ejes de 3.435 mm, que proporciona un espacio de cabina grande y cómodo. Los pasajeros pueden disfrutar de un viaje con el apoyo de la tecnología avanzada integrada en él.

Hongqi L5 fue producido por primera vez en 1958 por el grupo FAW, lo que la convierte en la marca de automóviles más antigua de China. Esta larga historia refleja la calidad y el prestigio que el gobierno chino confía.

Se estima que el precio de Hongqi L5 alcanza Rp10-11 mil millones, de acuerdo con su estado como vehículo de lujo para los huéspedes estatales. Esta inversión muestra el compromiso de China de dar la bienvenida a Prabowo con el máximo respeto.

Durante el viaje, Prabowo se reunirá con altos funcionarios chinos, incluido Xi Jinping, para discutir la cooperación bilateral. La presencia de Hongqi L5 fortalece el simbolismo de la diplomacia entre los dos países.