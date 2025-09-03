Pakistán: las inundaciones del río Sutlej sumergen cientos de aldeas







Una inundación en el río Sutlej ha causado estragos en Pakistán Distrito de Bahawalnagar, inundando cientos de aldeas y desplazando a miles de residentes, según Ary News. Según los detalles, Chishtian City también enfrenta graves inundaciones.

Las fuertes corrientes del río han provocado una rápida erosión, mientras que los terraplenes protectores en Motianwala Pattan y Moza Azeem han colapsado. La violación de los terraplenes sumergió más de 100 aldeas y destruyó cientos de casas.

Se han arrastrado casi 10,000 acres de cultivos permanentes, mientras que las carreteras de conexión clave entre los asentamientos han sido barridos bajo el agua, reduciendo el acceso a muchas localidades, según Ary News. Miles de residentes han sido desplazados, apelando a un alivio urgente.

