Cancele el aumento en PBB-P2, el gobierno de Regency Semarang devolvió el pago excesivo de residentes por valor de RP. 420 millones

SemarangVIVA – El Gobierno de Regencia Semarang (Pemkab) está listo para devolver el pago excesivo de las personas que han pagado PBB-P2 de 2025. Esto es después de que el gobierno de Regency emitió una política de cancelación del aumento en el valor de venta del objeto Impuesto (NJOP) en 2025 que impacta en el aumento pago PBB-P2 para 45,977 objetos fiscales.

Leer también: Promesa de Sri Mulyani No hay nuevos impuestos



La decisión de cancelación respondió a la carta circular del Ministro de Asuntos del Interior Número 900.1.13.1/4528/SJ que solicitó a las regiones que ajustaran la política fiscal y la retribución de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la comunidad.

El gobierno de Semarang Regency asegura que todas las diferencias de pago se devuelvan al público con el valor de pago excesivo que se ha ingresado a partir del viernes 15 de agosto, por lo que representa 420 millones de RP.

Leer también: Cirebon Un aumenta el 1,000 por ciento, Dedi Mulyadi: la revocación de las reglas se aplica 2026





Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

«Observamos que ya hay 6.800 contribuyentes que han pagado una nueva tarifa, con un valor excesivo de Rp 420 millones. Y esto está listo para ser devuelto a la comunidad con el mecanismo de acuerdo con las leyes aplicables», explicó Semarang Regent Nggraha.

Leer también: Prometo impuestos adecuadamente, Prabowo: aquellos que son ricos pagan impuestos, a quienes no se les puede ayudar



Ngesti Nugraha también explicó que su partido había coordinado con la Agencia Regional Financiera y de Activos (BKUD) para acelerar el proceso de retorno. De hecho, este paso también será consultado con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) para que el mecanismo esté de acuerdo con las reglas.

«Nuestra esperanza, este regreso no cargará a la comunidad. Todo se procesará lo antes posible», dijo Ngesti.

El plan, las devoluciones se realizarán mediante la transferencia bancaria. Sin embargo, si la cantidad de diferencia es bastante pequeña, los pagos se pueden enviar directamente en efectivo.

Según los datos del gobierno del distrito, la diferencia de pago potencial total si la política de aumento de la ONU en 2025 se aplicó a alrededor de Rp 3.8 mil millones.

Antes de que se anunciara la decisión de cancelar el aumento, a partir de un total de 775,009 objetos fiscales en Semarang Regency, solo 45,977 habían aumentado, 13,912 disminuyeron y el resto permanecen. Este ajuste está influenciado por las condiciones del mercado y el desarrollo regional.

Ngesti también dijo que el gobierno de la regencia no necesariamente aumentaba todas las tarifas. Algunas categorías realmente reciben una disminución.

«Este año hay Naciones Unidas Down, como tierras agrícolas, cría de animales y casas propiedad de ancianos, veteranos y jubilados. Y aquellos que sienten que la carga de la factura de la ONU puede presentar alivio», agregó.

Ngesti enfatizó que la conductividad de la comunidad era la principal. «En este momento debemos proteger esta atmósfera propicio juntos», dijo.

Informe Aditya Bayu/Tvone Semarang