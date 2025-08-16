Ins Rana, Ins Jyoti llega a Colombo para Slinex-25 para impulsar la India-Sri Lanka Maritim







Barcos navales indios ins rana (Un destructor de misiles guiados) e Ins Jyoti (Fleet Tanker) llegaron a Colombo para participar en la duodécima edición del ejercicio naval de Sri Lanka India (SLINEX-25) programado del 14 al 18 de agosto.

Conceptualizado en 2005, Slinex es un ejercicio naval bilateral que ha fortalecido la cooperación marítima entre las dos naciones durante dos décadas. SLINEX tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad, la cooperación marítima e intercambiar las mejores prácticas al tiempo que realiza operaciones marítimas multifacéticas.

La edición anterior de Slinex se realizó en Visakhapatnam, India, del 17 al 20 de diciembre de 2024.

En una publicación en X el viernes, el portavoz de la Marina dijo que los barcos fueron bienvenidos calurosamente por Marina de Sri Lanka Personal y serán parte de los ejercicios destinados a «mejorar la interoperabilidad, la cooperación marítima e intercambiar las mejores prácticas mientras realizan las operaciones marítimas multifacéticas».

Según el Ministerio de Defensa, el ejercicio se realizará en dos fases: la fase de puerto en Colombo del 14 al 16 de agosto, seguido de la fase del mar del 17 al 18 de agosto 25.

SLNS Gajabahu y Vijayabahu (ambos buques de patrulla en alta mar avanzados) representarán a la Armada de Sri Lanka, y las fuerzas especiales de ambas marinas también aparecerán en el ejercicio, dijo en un comunicado.

Durante la fase del puerto, se planifican las interacciones profesionales, el intercambio de expertos de la materia (SMEE), el intercambio de mejores prácticas, los intercambios culturales y sociales, junto con las sesiones de yoga y los eventos deportivos, lo que reforzaría aún más los lazos de amistad y camaradería entre ambas armadas.

El naval Los simulacros planeados durante la fase del mar incluyen series de disparo de artillería, protocolos de comunicación, navegación, evoluciones de marinería, búsqueda de tablas de visitas e incautación (VBSS) y alimentación en el mar.

El ejercicio marítimo de Slinex ejemplifica el profundo compromiso entre India y Sri Lanka, que ha fortalecido la cooperación en el dominio marítimo en la consonancia con la política de avance mutuo y holístico de la India para la seguridad y el crecimiento entre las regiones Mahasagar.

