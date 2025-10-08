Byron Allen quiere que se desate el horario de CBS de Stephen Colbert para cómics

Byron Allen Tuvo su primera gran oportunidad a los 18 años en 1979 como comediante en “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Más de 45 años después, Allen es ahora un magnate de los medios: pero todavía tiene los ojos puestos en un premio nocturno.

Entrevistado en el escenario el miércoles durante el evento de la Semana de la Publicidad de Nueva York, Allen dijo que está trabajando duro para conseguir el horario de las 11:35 pm en CBS el próximo año después de «El último show con Stephen Colbert” termina su emisión (en julio, CBS anunció que cancelar “El Late Show” después de esta temporada actual, llamándola una “decisión financiera”).

«Si están buscando un espectáculo, ya tengo la mano levantada», le dijo al moderador Bill Carter. «He estado esperando 50 años por este momento. Definitivamente voy a por ello».

allenCómics desatados With Byron Allen» se transmite actualmente en CBS a las 12:35 am, en el horario ocupado más recientemente por «After Midnight» (y antes de eso, «The Late Late Show With James Corden»). Es un esfuerzo de bajo riesgo para la cadena, ya que Allen paga a CBS por la hora como compra de tiempo y luego vende él mismo los anuncios publicitarios.

«Estoy invirtiendo millones y millones de dólares para demostrar mi valía a las 12:35», dijo. «Estoy ganando el período. Si los números importan, entonces ya estamos ganando». (Debido a que es una compra de tiempo, las calificaciones de “Comics Unleashed” no están disponibles de inmediato, por lo que Variedad aún no ha podido confirmar esa estadística o a qué medición podría estar refiriéndose).

CBS aún no ha revelado sus planes para el horario nocturno una vez que el programa de Colbert finalice el próximo mes de mayo. Las opciones incluyen volver a las reposiciones de dramas (“Crimetime After Primetime”), que es lo que CBS transmitía antes del estreno de “Late Show With David Letterman” en 1993. La cadena también podría ampliar las noticias locales, dando a los afiliados media hora adicional y tal vez incorporando reposiciones a medianoche. O bien, CBS podría aceptar la oferta de Allen y cambiar “Comics Unleashed” a las 11:35 o a la medianoche (si la cadena aún opta por un espacio de noticias locales de una hora a las 11 p.m.).

Actualmente, “Comics Unleashed” se transmite en dos episodios de media hora todas las noches: los primeros 30 minutos son un episodio nuevo, mientras que el segundo episodio es un episodio más antiguo de la biblioteca de la serie. “Comics Unleashed” originalmente filmó alrededor de 233 episodios entre 2006 y 2016 como una serie sindicada antes de reanudar la producción de nuevos episodios para la temporada de televisión 2025-2026 en CBS.

Después de que “The Late Late Show With James Corden” terminara en 2023, Allen lanzó la compra de tiempo de “Comics Unleashed” como un recurso provisional para CBS en el horario de las 12:35 hasta que la serie de reemplazo de Eye, “After Midnight”, estuviera lista para estrenarse en enero de 2024.

“Todo lo que pensaba era: ‘oye, tenemos una gran oportunidad aquí’”, dijo Allen. Su propuesta a CBS: «¿Por qué gastarías 35 millones de dólares en un programa de televisión a esa hora? Déjame ofrecerte el programa y con gusto lo produciré, y tú puedes ahorrar esos 35 o 40 millones, sea lo que sea, y ponerlos en otra parte». Entonces la CBS dijo: «Esto tiene sentido». Hicimos una prueba de 19 semanas en el otoño de 2023. Funcionó extremadamente bien”.

Cuando el presentador de “After Midnight”, Taylor Tomlinson, decidió partir a principios de 2025, CBS canceló el programa por completo. Fue entonces cuando Allen una vez más se hizo cargo del horario de las 12:35.

“Le dije: ‘mira, matemáticamente, nunca superarás el espectáculo’. En ese momento, habíamos hecho alrededor de 260 episodios, lo que significa que 620 comediantes pasaron por el programa. Tengo 620 de los mejores escritores de comedia del planeta Tierra en la actualidad. Han escrito el material. Lo realizaron en todas partes. Lo han perfeccionado. Vienen a nuestro programa. Filmamos el programa durante casi una hora y lo redujimos a 22 minutos. El primer día, siempre he dicho que el programa tiene que ser imperecedero. Así pude ponérmelo. No Humor de actualidad, nada de humor político. nada. No quiero nada que sea racista, sexista, antisemita, homofóbico, no quiero escuchar nada de eso… contamos con un enorme apoyo de la comunidad publicitaria”.

El comediante convertido en magnate Allen lanzó su Allen Media Group hace 30 años, enfocándose primero en programas sindicados y luego expandiéndose a los medios de comunicación. Ahora posee una cadena de estaciones de televisión (que ahora está en proceso de desinvertir), numerosos canales de estilo de vida, el Weather Channel y medios digitales como The Grio y HBCU Go.