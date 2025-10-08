Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bogor, Bekasi, Bandung Jueves 9 de octubre de 2025

Jacarta – Para los titulares de permisos de conducir en Yakarta cuyo período de validez expirará pronto, Polda Metro Jaya ofrece hoy automóviles con SIM móvil repartidos en cinco ubicaciones.

Lea también: Calendario de ubicaciones de SIM móviles en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el martes 7 de octubre de 2025



Según informó VIVA de Korlantas Polri el jueves 9 de octubre de 2025, los coches con SIM móvil que suelen encontrarse en la región Norte se encuentran en LTC Glodok. Mientras tanto, aquellos que se encuentren en el centro de Yakarta pueden acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Un automóvil con SIM móvil estaba estacionado en el centro comercial Grand Cakung, que ofrece renovaciones de SIM para los residentes del este de Yakarta. Para el área occidental de Yakarta, puede venir al centro comercial Citraland.

Lea también: Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 6 de octubre de 2025



El último automóvil Mobile SIM está en el Kalibata Trilogy Campus, ubicado en el sur de Yakarta. El horario de servicio para todos los automóviles con SIM móvil es de 08:00 WIB a 14:00 WIB.



Servicios SIM móviles Foto : Instagram/Satpas Metro Jaya

Lea también: Horario de vehículos SIM en Yakarta y Tangerang del Sur el domingo 5 de octubre de 2025



Mientras tanto, especialmente para los residentes de Bekasi, se proporciona un automóvil con SIM móvil que hoy está estacionado en el Cyber ​​​​Park de Bekasi. No olvide tomar primero el número de la cola y el horario de servicio es de 08:00 WIB a 10:00 WIB.

Hoy se puede organizar la extensión del período de validez de la tarjeta SIM para los residentes de Bogor en el automóvil Mobile SIM estacionado en el centro comercial Tajur Boxies. El horario de servicio es de 09:00 WIB a 12:00 WIB.

Los residentes de Bandung que necesiten solicitar una extensión del período de validez de su tarjeta SIM, pueden visitar uno de los dos automóviles Mobile SIM que están estacionados hoy en el centro comercial King’s y en el mercado moderno de Batununggal. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta finalizar.

La tarifa por extender una SIM, de acuerdo con el PP Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, es de 80 mil IDR para extender SIM A y 75 mil IDR para extender SIM C.

Los requisitos son una fotocopia del KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir antiguo y del permiso de conducir original, así como un comprobante de un control médico.