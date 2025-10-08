Los Titans cortan lazos con la ex selección de primera ronda

El Titanes de Tennessee hizo un movimiento difícil esta semana. El equipo liberó oficialmente al receptor abierto. Treylon Burkscuando salió de la lista de reservas lesionados, según Mike Garafolo de NFL Network.

La decisión cierra el libro de un capítulo difícil para un jugador que alguna vez fue visto como una gran pieza del futuro de la ofensiva de los Titans.

La etapa de Burks en Tennessee comenzó prometedora, siendo seleccionado en la primera ronda del Draft 2022 de la NFL.

Llegó con grandes expectativas.

Con los Titanes enviando a WR A.J.Brown hacia Águilas de Filadelfia, la esperanza era que Burks pudiera desempeñar ese papel.

Mientras los Titans continúan navegando en su temporada, el lanzamiento de Burks muestra que este equipo al menos tiene una visión de lo que quieren construir alrededor del QB Cam Ward.

Burks nunca cumplió con las expectativas de los titanes

Durante sus tres temporadas en Tennessee, Burks luchó por mantenerse saludable.

Apareció sólo en 27 juegos en tres temporadas, luchando contra lesiones y su incapacidad para ser consistente.

Cada vez que Burks buscaba un gran avance, siempre había algo que lo detenía.

Además, los numeros contar una historia similar.

Burks tuvo 699 yardas recibiendo en tres temporadas con los Titans y, lo que es más sorprendente, solo tuvo un touchdown en su carrera.

Su incapacidad para encontrar la zona de anotación y realizar jugadas impactantes nubló su desarrollo y, en última instancia, lo llevó a su desaparición como Titán.

Sobre el papel, Burks cumple con los requisitos para ser el receptor número uno en la NFL actual.

Manos fuertes, buen tamaño y capacidad para realizar jugadas tras la atrapada.

Desafortunadamente, a los Titanes se les acabó la paciencia y a Burks se le acabó el tiempo.

El lanzamiento señala un nuevo comienzo para ambos lados, ya que Burks ahora buscará su segundo hogar en la NFL y los Titans continuarán su reconstrucción con una dirección clara.

Tennessee pasa página después de su primera victoria

Los Titans vienen de su primera victoria de la temporada, con una victoria muy necesaria sobre los Cardenales de Arizona.

La actuación estuvo lejos de ser perfecta y los Titans pudieron sacar provecho de algunos obras extrañas, pero mostró signos de progreso.

Mariscal de campo novato Sala de cámaras continúa generando confianza cada semana bajo el centro, mostrando destellos de excelente juego en ocasiones.

Además, la ofensiva de los Titans está encontrando ritmo lentamente a medida que avanza la temporada.

El interruptor de play-call desde HC Brian Callahan hasta Bo Hartitle ofrece un terreno más estable para que la ofensiva se desarrolle.

Aun así, queda claro que Ward todavía necesita ayuda a su alrededor.

La salida de Burks sólo enfatiza la necesidad de más talento receptor.

Con cada partido que pasa, la prioridad de los Titans sigue asomando la cabeza.

Rodee a Cam Ward con talento en la posición de receptor abierto que pueda permanecer en el campo y hacer jugadas.

A través de cambios, el draft del próximo año y la agencia libre, la misión de los Titans es clara.

Los Titans ahora buscan construir un nuevo núcleo y desarrollar consistencia.

La victoria sobre los Cardinals ofreció un vistazo de lo que es posible.

Puede que la era Burks haya terminado en decepción, pero los Titans están avanzando y decididos a redefinir su ofensiva.