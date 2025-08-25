Brigadier Esco fue encontrado muerto en supino con un cuello atado





Asesinado, vivo – Policía regional West Nusa Tenggara reveló la existencia de una herida para golpear objetos contundentes en el cuerpo Brigadier Esco faska confiar, miembro Policía encontrado muerto en West Lombok Regency.

«La sospecha temporal son los objetos contundentes (heridos)», dijo el director del Comisionado de Investigación Penal de la Policía Regional de la NTB. Syarif Hidayat en Mataram, lunes.

Syarif no explicó en detalle el punto de la herida debido al farol de un objeto contundente. Solicitó que sus resultados completos esperaban una autopsia forense del hospital Bhayangkara Mataram hoy.

«Más tarde veremos los resultados (autopsia)», dijo.

El caso de la muerte del miembro de la estación de policía de West Lombok se estaba ejecutando en la etapa de investigación. El manejo todavía está bajo el control del equipo de Satreskrim de la Policía de West Lombok.

Hay planes para que la policía regional de NTB se hará cargo del manejo del caso revelado el domingo 24 de agosto. Para este plan, la Policía Regional de la NTB escuchará la exposición del equipo de Satreskrim de la Policía de West Lombok a través del título del caso hoy.

El cuerpo de Brigadier Esco fue descubierto por primera vez por los residentes alrededor de la ubicación del Discovery el domingo 24 de agosto alrededor de las 11:30 p.m., en un estado supino y cuello atado a una cuerda debajo del árbol montañoso de Nyiur Lembang Dalem Hamlet, el pueblo del puente suspensivo.

Para estos hallazgos, la información se extendió rápidamente a la comunidad a la policía. El cuerpo del brigadier Esco fue evacuado y la policía hizo la escena del crimen.

La identidad del brigadier Esco se reveló de la ropa usada y sus pertenencias, como los teléfonos celulares, los relojes hasta las cerraduras de dos ruedas en el bolsillo de los pantalones. (Hormiga)

