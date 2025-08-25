Necesitamos aportes del público para mejorar el rendimiento del DPR

Yakarta, Viva – Presidente RPD RHODE ISLAND, Señora. insistir en el lado para acomodar a todos aspiración y la comunidad para mejorar el desempeño de los miembros del DPR en la construcción de la nación indonesia para una mejor dirección.

Puan reveló esto para responder a la acción reunión Lo que sucedió frente al edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta el lunes 25 de agosto de 2025.

«Sí, continuaremos acomodando todas las aspiraciones, aportes de la comunidad. Pedimos aportes de todas las personas para ayudar a mejorar el rendimiento del DPR para poder mejorar juntos en la construcción de la nación y el estado», dijo Puan a periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Yakarta, el lunes.



Varios vehículos fueron desviados a Jalan Gerbang Pemuda Yakarta como resultado de la manifestación en el DPR

Sin embargo, el presidente del PDIP DPP recordó que el público podría expresar sus aspiraciones de manera ordenada. Hizo hincapié en todas las partes para respetarse entre sí.

«Sí, respetemos ambos en la transmisión de aspiraciones. También en el DPR acomodaremos todas las aspiraciones y, por supuesto, todas esas aspiraciones se discutirán para nosotros», concluyó.

Se sabe que la manifestación rechazó la fantástica asignación de los miembros del DPR el lunes 25 de agosto de 2025, nuevamente se calentó. Después de ser golpeado hacia atrás desde la parte delantera del edificio DPR/MPR RI, las masas se movieron hacia atrás, precisamente en la puerta de Pancasila.

Los disturbios estallaron cuando un grupo de masas arrojó piedras al edificio del Parlamento. También retiraron los pancartas montados en la cerca e inmediatamente lo quemaron hasta que el fuego y el humo negro aumentaron. No solo eso, la cerca del edificio fue garabateada y sacudida por las masas.

La situación se estaba calentando cuando se vio a varios estudiantes en uniformes de secundaria participando en la acción. El orador le pidió repetidamente a la misa del estudiante que renunciara para que las aspiraciones pudieran transmitirse sin caos.

Los disturbios se están saliendo de control. Las masas habían volado petardos en el lado izquierdo del edificio. La explosión hizo pánico en masa. Un participante incluso resultó herido en la mano debido a la explosión e inmediatamente fue evacuado lejos de la ubicación.



25 de agosto demo ricuh en el DPR

Sin detenerse allí, las masas lograron romper una pequeña puerta alrededor del complejo DPR. Luego arrastraron una motocicleta hacia adentro, luego la quemaron. El fuego ardió un gran acompañado de humo negro azabache. El Post de la Guardia de Seguridad del DPR tampoco escapó de la destrucción.

Esta situación obligó a la policía a tomar medidas decisivas. Las autoridades salieron del complejo DPR y dispararon gases lacrimógenos para disolver las masas. Como resultado de los disparos de gases lacrimógenos, las masas fueron golpeadas de nuevo a la dirección de Bung Karno (GBK). Aun así, el orador todavía trata de controlar las masas desde la parte superior del auto de comando para que la demostración sea propicio nuevamente.