Blood Window lanza un programa de dos días sobre películas verticales en México

Creado en respuesta a un cambio importante en el paisaje audiovisual, México es el anfitrión de Blood Window Vertical, un programa intensivo de dos días diseñado para apoyar a los cineastas de género emergentes en un nuevo formato floreciente, el vertical.

El nuevo programa, que se ejecuta el 26 y 27 de septiembre, está organizado principalmente por el Suave Grupo y el Mercado de cine de CannesFundadores del mercado de género de género de Ventana Sur, ventana de sangre. Ofrecerá talleres, clases magistrales, charlas y oportunidades de redes, ya que proporciona herramientas prácticas e información estratégica para contar historias de horror, fantasía y ciencia ficción en nuevas plataformas y formatos.

Blood Window Vertical nace del reconocimiento de la industria audiovisual en rápida evolución, impulsada por plataformas digitales, visualización de primera calidad y nuevas formas de contar historias.

Según sus organizadores, el cine y la televisión tradicionales ya no establecen el contenido vertical estándar: el contenido vertical hecho para teléfonos está redefiniendo cómo se cuentan las historias y cómo se conectan el público. Este cambio empuja a los creadores emergentes a adoptar una narración más rápida, más inmersiva y flexible, sin perder profundidad o una voz creativa clara.

«Blood Window Vertical fue creado para democratizar el mundo del género fantástico: hoy, puede contar una historia convincente usando solo su teléfono. Elegir la Ciudad de México como telón de fondo tiene mucho sentido: es un centro creativo con talento, una industria próspera y una audiencia que se trata de géneros como fantasía, horror y ciencia ficción. El talento, la industria y las plataformas.

Jesús Iglesias Villarreal, Isaac Ezban, Pablo Guisa Koestinger, Blanca López, Mario Rulloni

El primer día del programa inaugural se llevará a cabo al 100% en línea, ya que se centra en proporcionar herramientas prácticas para contar historias de género que usan solo un teléfono móvil, y diseñado desde el principio para el formato vertical, este taller ofrece técnicas narrativas clave, explora nuevos lenguajes visuales y ofrece inspiración práctica para ayudar a crear historias originales móviles.

Dirigido por el mentor Mario Rulloni, cineasta y profesor universitario, se centrará en cómo crear y producir historias de micro terror, fantasía o ciencia ficción utilizando solo el teléfono. El programa cubrirá los principios centrales del lenguaje visual vertical: enmarcado, ritmo, iluminación y sonido diseñado para formatos móviles, examinando las tendencias actuales en los pantalones cortos de Tiktok, Instagram y YouTube. También discutirá herramientas narrativas y técnicas de producción para aplicarse directamente a los proyectos de uno.

El segundo día de la ventana de sangre vertical tendrá lugar en persona en la Facultad de Cine en la Ciudad de México, con un enfoque en el desarrollo de contenido, la construcción de la comunidad y las estrategias para hacer que las historias de género se vuelvan virales en las plataformas digitales. A través de un taller intensivo y tres conversaciones maestras, explorará cómo convertir ideas oscuras en narraciones poderosas que resuenan con nuevas audiencias.

Un taller intensivo de cinco horas será dirigido por la Dra. Blanca López, una diseñadora narrativa, profesora e investigador centrada en videojuegos, películas y narraciones interactivas. López crea juegos («Tommy Is Angry», «Ludus Cubus»), produce el programa de radio «Horroris Causa» en la radio UAM y dirige documentales sobre los juegos y la cultura pop en México. Su trabajo combina formatos y géneros para inspirar a la próxima generación de narradores.

Las conversaciones maestras siguen con Jesús Iglesias Villarreal, Pablo Guisa Koestinger e Isaac Ezban.

Villarreal dejó una carrera en ingeniería estructural para perseguir su verdadera pasión: el cine. Ahora una voz clave en el horror ibero-estadounidense, es el fundador de La película de la semanaUna plataforma que ofrece reseñas de películas, análisis y recomendaciones sobre Instagram y Tiktok, centrándose en el cine de género (horror, fantasía, ciencia ficción) y películas contemporáneas. También es coordinador del curso de terror del curso en línea en el Cine (Body Horror in Cinema) y escritor y columnista en varias plataformas. Su trabajo une el análisis crítico y la creación narrativa.

Guisa, directora de Mórbido Fest y CEO de Mórbido Group, compartirá su visión para el presente y el futuro del cine de género en Ibero-América y más allá. Explorará el papel de los festivales como plataformas de visibilidad, el valor de una voz narrativa fuerte y cómo dar forma a un proyecto de un concepto a otro.

Ezban es considerado una de las voces más distintivas de México en horror y ciencia ficción. Sus créditos incluyen fotos como «el incidente», «The Simils», «Evil Eye» y «Párvulos», allanando el camino para una nueva generación de cineastas de género.