Bihar Voter Roll Row: SC le pide a ECI que aclare la revisión de la lista electoral de 2003







El Tribunal Supremo El jueves, ordenó a la Comisión Electoral de India (ECI) para aclarar qué documentos se consideraron durante la revisión intensiva de la lista electoral de 2003 en Bihar, informó PTI.

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi, escuchando una declaración que desafía la decisión del ECI del 24 de junio de realizar una revisión intensiva especial (SIR) en el estado, dijo: «Nos gustaría que ECI para declarar qué documentos se tomaron en el ejercicio de 2003».

Los comentarios se produjeron después de las presentaciones del abogado Nizam Pasha, quien, citando la observación anterior del tribunal, dijo: «Si la fecha del 1 de enero de 2003 (la fecha del señor anterior) va, entonces todo va».

«Debo afirmar que no había nada para mostrar por qué esta fecha está allí … La impresión que se da es que es la fecha anterior cuando el ejercicio intensivo para la revisión de la lista electoral se llevó a cabo. Se afirma que la épica (votante) emitida entonces es más confiable que los emitidos durante los ejercicios sumarios realizados de vez en cuando, lo cual es incorrecto», dijo Pasha, según Pasha, informó Pti.

Además, cuestionó cómo las tarjetas épicas emitidas durante los ejercicios sumarios podrían considerarse menos válidos cuando el proceso de inscripción bajo revisiones intensivas y sumarias fue el mismo.

Según lo informado por PTI, Pasha argumentó que la fecha de 2003 carecía de una base válida y no se basaba en ninguna «diferencia inteligible» que distingue las dos situaciones.

«No se está dando ningún recibo de mi formulario de enumeración o se proporciona ningún documento que reconozca el recibo, dando a nivel de stand oficiales Discreción excesiva sobre si aceptar el formulario o no «, dijo.

El abogado senior Shoeb Alam, que representa a otro peticionario, dijo que la notificación ECI contenía deficiencias. Argumentó que el proceso descrito no era «resumen» ni «intensivo», sino una creación exclusiva de la notificación.

«Este es un proceso de registro de votantes y no puede ser un proceso de descalificación. Este es un proceso para dar la bienvenida, no desagradable», dijo, informó PTI.

El 13 de agosto, la Corte Suprema observó que las listas electorales no pueden permanecer estáticas y las revisiones son inevitables, señalando que ampliar la lista de documentos de identidad aceptables de siete a once para el señor de Bihar era «amigable con los votantes y no excluyente».

A medida que el debate sobre el SIR continuó, el banco afirmó que el ECI tiene poderes residuales para realizar los ejercicios que considere convenientes.

El Banco también rechazó la afirmación de un peticionario de que el señor de las listas electorales en Bihar en las encuestas carecía de una base legal y debería anularse, informó PTI.

Oposición Los líderes, incluidos los de la Rashtriya Janata Dal (RJD) y el Congreso, junto con la Asociación de Reformas Democráticas (ADR) de las ONG, se han opuesto a la unidad de revisión electoral en Bihar.

(Entradas de PTI)





