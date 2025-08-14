Hasan Nasbi pidió no especular sobre la reorganización del gabinete: ¡nos enfocamos en el trabajo!

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi Pídale al público que no especule sobre el tema de la reorganización ministerial Gabinete rojo y blanco.

Afirmó que en este momento todas las filas del gabinete rojo y blanco se centran en trabajar y llevar a cabo el mandato Presidente Prabowo Subanto.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, pronunció un discurso frente a cientos de estudiantes de Al-Azhar de Indonesia en el Edificio del Centro de Conferencias Al-Azhar, Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto, miércoles 18 de diciembre de 2024. Foto : Entre/Mentari Dwi Gayati

«Entonces, la tarea de los asistentes del presidente es llevar a cabo las órdenes del presidente de llevar a cabo los mandatos dados por el presidente, no especular», dijo Hasan a los periodistas en la oficina de PCO, Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Agregó que la reorganización ocurriría cuando hubo un anuncio oficial hecho por el presidente. Entonces, apeló al público para que no especulara más sobre la reorganización.

«Esta reorganización solo ocurre cuando se anuncia el presidente. Por lo tanto, siempre que el presidente no lo anuncie, por supuesto, no necesitamos especular para eso», dijo.

Porque, según él, el gobierno se centra actualmente en trabajar en la ejecución de programas que son beneficiosos para el progreso de la nación y el estado.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, junto con el ministro del gabinete rojo y blanco.

«Centrémonos en trabajar para realizar órdenes del presidente y administrar programas gubernamentales. Incluso si existe, sí lo sabremos una vez anunciado por el presidente», concluyó.