Los segundos de Megawati inauguraron Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente

Yakarta, Viva – Presidente Pdip Megawati soekarnoputri Una vez más, inauguraron una serie de PDIP Central Board Board (DPP) Período de la Junta de Servicio 2025-2025, hoy, jueves 14 de agosto de 2025 por la tarde.

Hasto Kristiyanto Nuevamente designado por Megawati para ser el Secretario General (Secretario General) de PDIP.

La inauguración celebrada en la oficina de PDIP DPP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Central Yakarta fue dirigido directamente por Megawati Soekarnoputri.

La inauguración fue transmitida por el Secretario General de Comunicación General de PDIP, Adian Napitupulu, después de seguir la inauguración en la oficina de PDIP DPP.

«La Sra. Megawati inauguró a varios administradores PDIP DPP que habían sido anunciados anteriormente, pero no estaban presentes o no en el Congreso PDIP en Bali, el 2 de agosto de 2025, entonces», dijo Adian.

Se sabe que varios nombres que se incluyeron en la lista de PDI Perjuangan DPP para el período de servicio 2025-2030 y aún no inaugurado oficialmente, Puti Guntur Soekarno como presidente del DPP para la educación y la cultura; Darmadi Durianto como presidente del DPP para la industria, el comercio y la mano de obra; Charles Honoris como presidente del DPP para el Seguro Social.

Luego, Andreas Eddy Suserto como presidente del DPP para Cooperativas y MIPYMES; Andreas Hugo Pareira como presidente del DPP para la membresía y la organización; Dolfie OFP como Secretario General de Asuntos Internos; Abdullah Azwar Anas como presidente del DPP para políticas públicas y una reforma de burocracia popular; Mercy Barends como presidente de la División de Trabajo y Protección de Migrante Indonesia Pekeria.

«Para el puesto de Secretario General del PDI-P DPP, la Sra. Megawati señaló Mas Hasto Kristiyanto para el período 2025-2030», continuó Adian.

Adian luego me dijo que hubo un incidente interesante cuando el Secretario General de la Secretaría de la Secretaría, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, terminó de leer los nombres de la gerencia y les pidió que avanzaran.

«En el documento de que Mas Adhi leyó el puesto de Secretario General todavía está vacío, sin un nombre. Luego Mas Adi, y Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, el presidente del DPP, quien también es hijo de Megawati), preguntó la Sra. Megawati. Para el Secretario General.

«Todos sonrieron y Mas Hasto subió al escenario, seguido del rugido de los aplausos de los de la sala», continuó.

En esa ocasión, dijo Adian, Megawati también dio un mensaje a todas las filas del PDP DPP recientemente inaugurado para que caiga e inmediatamente trabaje para las personas sin dudarlo.

«Todos los administradores de DPP que han sido inaugurados de inmediato caen. Conoce a la gente. Escuche las aspiraciones de la gente», dijo Megawati.

Después de la inauguración de hoy, la siguiente es una estructura completa del DPP PDI Perjuangan 2025-2030:



Inauguración de la gestión PDIP DPP para el período 2025-2030

Presidente : Megawati soekarnoputri

PDI Perjuangan DPP Estructura de gestión 2025-2030

1. Presidente de la División Honoraria de la fiesta – Komarudin Watubun

2. Jefe de recursos – dijo Abdulla

3. Presidente de Asuntos Exteriores – Ahmad Basarah

4. Presidente de la división ganadora de elecciones legislativas – Bambang Wuryanto

5. Presidente de la División de Ideología y Cadre – Djarot Saiful Hidayat

6. Presidente de la División de Ganar la Elección Ejecutiva – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Jefe de Política – Sra. Maharani

8. Presidente de Autonomía Gobierno y Regional – Ganjar Pranowo

9. Presidente de la ley y la reforma de los derechos humanos – Yasonna H. Laoly

10. Presidente de la economía – Basuki Tjahaja Purnama

11. Presidente de los campos culturales – Rano Karno

12. Presidente de Educación y Cultura – Puti Guntur Soekarno

13. Presidente de Política Pública y Reforma de Burocracia Popular – Abdullah Azwar Anas

14. Presidente de la División de Gestión de Desastres – Tri Rismaharini

15. Presidente de la industria, el comercio y la mano de obra – Darmadi Durianto

16. Presidente de Salud – Ribka Tjiptaning

17. Presidente de la Seguridad Social – Charles Honoris

18. Presidente de mujeres y niños – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Presidente de la Cooperativa y MsMe – Andreas Eddy Suseyto

20. Presidente de la División de Turismo – Wiryanti Sukamdani

21. Presidente de Jóvenes y Deportes – My Esti Wijayanti

22. Presidente de religiosos y confianza en Dios – Zuhairi Misrawi

23. Presidente de la economía creativa y la economía digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Presidente de Agricultura y Alimentos – Awarestuwati

25. Presidente de Asuntos Marítimos y Pesca – Rokhmin Dahuri

26. Presidente de la División Forestal y Ambiental – Eriko Sotarduga

27. Presidente de Legal y Defensa – Ronny Talapessy

28. Presidente de la membresía y la organización – Andreas Hugo Pareira

29. Presidente de la mano de obra y protección de la migrante indonesia Pekeria – Mercy Barends

Secretaría y Tesorera

30. Secretario General – Hasto Kristiyanto

31. Secretario General de Asuntos Internos – Dolfie OFP

32. Secretario General del Gobierno del Gobierno – Utut Adianto

33. Secretario General Adjunto en la División de Población – Sri Rahayu

34. Secretario General de Comunicación – Adian Yunus Yusak Napitupulu

35. Secretario General de Secretaría – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

36. Tesorero general – Olly Dondokambey

37. Tesorero adjunto en el sector interno – Rudianto Tjen

38. Tesorero adjunto en el sector externo – Yuke Yurike