¡Roy Suryo CS rocía el sur de Yakarta Kejari porque Silfester Matutina todavía está deambulando!

Yakarta, Viva – Autoridad legal Roy Suryo CS, Ahmad Khozinudin, hizo críticas picantes a la oficina del fiscal de distrito (Keyari) South Yakarta, que se considera demasiado relajado para ejecutar el veredicto de la Corte Suprema contra el presidente general de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina. De hecho, la decisión de 1 año y 6 meses en prisión ha sido Inkrah desde mayo de 2019.

Leer también: Roy Suryo CS solicitó un examen del caso del diploma Jokowi para pospuesto porque estaba ocupado antes del 17 de agosto, pero reacio



«Hasta el día de hoy, no hemos escuchado que hay noticias de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta, ha ejecutado la decisión. A pesar de que hemos visitado la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta el 31 de julio de 2025», dijo Ahmad en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, lunes 11 de agosto de 2025.



Abogado del campamento de Roy Suryo, Ahmad Khozinudin

Leer también: El caso del diploma de Jokowi, Roy Suryo CS llamó a la policía hoy, hay un ex presidente de KPK Abraham Samad



Según él, dejar que los convictos deambulen socaven la autoridad del estado de derecho y dañe la confianza pública en el proceso de aplicación de la ley.

«No debe suponer que nuestros nuevos clientes fueron investigados para que fueran perseguidos con llamadas extraordinarias, pero las personas que ya estaban condenadas y que habían estado en prisión aún podrían ser libres en todas partes e incluso obtener un puesto como comisionado en SOE», dijo.

Leer también: El fiscal general involucra a Kejari en toda Indonesia investiga el escándalo de Chromebook, esta es la razón



Khozinudin también desafió a Silfester a rendirse. «Enfatizo que su Silfester no debería ser grande, respete la constitución. Ahora obedece la ley a dejar a la oficina del fiscal de distrito del sur de Yakarta», dijo.

Anteriormente informó, el presidente de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina habló sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, que condujo a una sentencia de prisión de 1,5 años.

Desestimó la acusación de Roy Suryo dijo que quería huir a Singapur. De hecho, en ese momento él en Batam realizó una defensa relacionada con el caso REMPANG.

«Hoy negué el problema hecho por una inteligencia falsa o Roy Pot, quien dijo que me detectaron en Batam y huiría. No soy como Roy Suryo, quien en el pasado, hace dos años, el problema de la estupa de Borobudur, quería ser detenido por la policía del metro, usando una silla de ruedas y usando pasajeros de cuello», dijo el lunes 4 de agosto, 2025.

Afirmó que el caso había bendecido la paz. Dijo que el caso que involucraba a él y a Jusuf Kalla habían sido completados durante mucho tiempo.

«Entonces, lo que quiero responder también es sobre mis asuntos legales con el Sr. Jusuf Kalla. Se ha completado con paz. De hecho, soy varias veces, hay dos veces, tres veces, reuniéndose con el Sr. Yusuf Kalla y nuestra relación es muy buena», dijo.