ASDP fortalece el servicio de cruce de Ajibata-Imbatita, apoyando el evento de lancha motora de Aquabike-F1 en el lago Toba

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) apoya la celebración de dos campeonatos mundiales internacionales de deportes acuáticos que se llevarán a cabo en una fila en la región del lago Toba, North Sumatra. El evento es el Campeonato Mundial Aquabike Jetski del 13 al 17 de agosto de 2025 y el Campeonato Mundial F1H2O o el Powerbat de Fórmula 1 el 22-24 de agosto de 2025.

Leer también: ASDP aprieta las verificaciones de boletos de cruce en el puerto, así es como



El presidente presidente de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, enfatizó que la presencia de ASDP no era simplemente un operador de transporte de cruce, sino parte del ecosistema nacional de desarrollo turístico.

«ASDP estuvo presente como una fuerza impulsora para la conectividad regional y los catalizadores para el crecimiento económico local. Apoyamos plenamente la movilidad de la comunidad y los turistas durante este evento internacional, y estamos listos para fortalecer la conectividad entre las regiones en el lago Toba para suceder la agenda turística nacional», dijo Heru, citada de su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: Describe la cola de terror en el puerto de Ketapang, ASDP agregó grandes barcos a Gilimanuk



Aunque la ubicación principal Lancha de F1 Al estar en Balige, al que puede llegar a la tierra, ASDP continúa desempeñando un papel activo en el apoyo a la conectividad y la movilidad del área del lago Toba en su conjunto, especialmente a través de la optimización del servicio de cruce de Ajibata -Bambata. Esto tiene como objetivo facilitar el movimiento de turistas, comunidades locales, así como la distribución de la logística y las actividades de apoyo de materiales en todo el área del evento.



Director del Presidente de ASDP, Heru Widodo,

Leer también: Evitar prácticas de intermediación, ASDP recuerda a los posibles pasajeros que hagan esto



Heru también enfatizó que los eventos internacionales como Aquabike y F1 Powerboat eran un lugar para demostrar la preparación de Indonesia en la bienvenida a los turistas mundiales a través de una infraestructura pública confiable.

«Nuestro apoyo a esta región conectividad no solo tiene un impacto en el funcionamiento suave de las actividades, sino que también fortalece la imagen del lago Toba como un destino líder en la clase mundial», continuó.

Al apoyar el funcionamiento suave del servicio de cruce Ajibata-Ambatita, ASDP opera dos barcos principales, a saber, Batak KMP (546 GT, 280 pasajeros) y KMP Pora-Pora (462 GT, 180 pasajeros). El servicio comienza a las 06.30 WIB con el primer viaje a las 07.30 WIB, terminando alrededor de las 21.15 WIB. El cronograma operativo se ajustará dinámicamente si hay un aumento en la demanda durante el evento.

Secretario corporativo ASDP, Shelvy Arifin, dijo que los servicios preparados por ASDP incluyen apoyo para el movimiento de pasajeros, vehículos, así como eventos logísticos y equipos técnicos en el área circundante.

«Nos aseguramos de que este servicio esté listo para apoyar las necesidades de movilidad comunitaria, turistas, así como el transporte de logística y equipos técnicos para eventos de manera oportuna y eficiente», dijo Shelvy.

ASDP también garantiza la preparación de la infraestructura de soporte en los puertos de Ajibata y Ambarita, incluidas las terminales modernas de aire cocido al aire, así como instalaciones de escaleras mecánicas y ascensores para mejorar la comodidad de los usuarios de la comodidad del servicio.

«Queremos que todos los pasajeros, incluidos los turistas extranjeros, disfruten de servicios cómodos y seguros mientras exploran el lago Toba», agregó Shelvy.



Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

En la implementación del Campeonato Mundial Aquabike Jetski el año pasado, ASDP registró un aumento en los usuarios de servicios de hasta el 12.7 por ciento, con un total de 4,116 pasajeros y 986 vehículos que cruzaban Ajibata -Bambarita para el 13 al 17 de noviembre de 2024

Como parte del destino turístico súper prioritario (DPSP), el lago Toba tiene una riqueza cultural y natural extraordinaria. La presencia de ASDP en el fortalecimiento de la conectividad regional es una contribución real para alentar una transformación económica basada en el turismo inclusivo y sostenible.

«ASDP continuará siendo el principal enlace entre la comunidad y las oportunidades en las islas, incluido el lago Toba. Estamos listos para apoyar activamente la aceleración del desarrollo regional a través de un servicio de cruce confiable e integrado», concluyó Heru.