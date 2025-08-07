





Hiroshima El miércoles, marcó el 80 aniversario del bombardeo atómico de los Estados Unidos de la ciudad japonesa occidental, con muchos sobrevivientes mayores que expresan frustración sobre el creciente apoyo entre los líderes mundiales por posesión de armas nucleares por disuasión.

Con el número de sobrevivientes que disminuyen rápidamente y su edad promedio ahora superior a 86, el aniversario se considera el último evento de hito para muchos de ellos. El bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 destruyó la ciudad, matando a 1,40,000 personas. Una segunda bomba cayó tres días después cuando Nagasaki mató a 70,000 más.

Japón se rindió el 15 de agosto, terminando Segunda Guerra Mundial y casi medio siglo de agresión de Japón en Asia. Se esperaba que los sobrevivientes y sus familias, junto con representantes de un récord de 120 países y regiones, incluidos Rusia y Bielorrusia, asistieran y observaron un minuto de silencio con el sonido de una campana de paz a las 8:15 a.m., el momento en que un B-29 de los Estados Unidos arrojó la bomba en la ciudad.

