Revisión de rollo electoral de discusión de Chnot en Lok Sabha: Kiren Rijiju







Ministro de la Unión Kiren Rijiju El miércoles, afirmó que una discusión sobre el ejercicio de revisión intensiva especial (SIR) en Bihar no puede tener lugar en el Lok Sabha, ya que el asunto está pendiente ante la Corte Suprema y las reglas no permiten que los problemas de adjudicación sean discutidos en el piso de la casa.

Rijiju, quien es el Ministro de Asuntos Parlamentarios de la Unión, dijo que «las reglas del Lok Sabha no permiten que los asuntos subjudicales se discutan en el piso de la casa». También señaló que el funcionamiento de instituciones autónomas como la Comisión Electoral no puede discutirse en el Parlamento e instó a los miembros a participar en el debate durante la aprobación de legislaciones clave.

Kiren Rijiju

La oposición el miércoles continuó su protesta tanto dentro de la casa como fuera del Edificio del parlamento exigiendo una discusión sobre el asunto. La oposición ha propuesto permitir una discusión sobre las «reformas electorales» como un «camino medio» para poner fin al punto muerto en el Parlamento sobre la demanda de un debate, señor, según fuentes dentro de los partidos de oposición. El gobierno aún no ha respondido a la propuesta.

El jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo que los partidos del bloque de la India están unidos en exigir una discusión, ya que es importante proteger los derechos de voto de todos los indios. “Los partidos de bloque de la India quieren discusión en Parlamento en una revisión intensiva especial de (Sir) rollos electorales en Bihar, pero el gobierno no está dispuesto «, dijo el presidente del Congreso.

«Queremos tener la oportunidad de discutirlo. Hay problemas con la lista de votantes y se están dedicando al robo de votos. Lo están haciendo sin demócrata … están tratando de poner en duda la ciudadanía de las personas», dijo. La líder de TMC, Sagarika Ghose, dijo que continuarán protestas dentro y fuera del Parlamento sobre el PROBLEMA DEL SIRy también plantea preocupaciones sobre los «ataques» sobre las personas de habla bengalí en los estados gobernados de BJP. Ella dijo que la Oficina de la CE llevará a la Oficina de la CE el 11 de agosto por las fiestas del bloque de la India.

