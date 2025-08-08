Warriors intercambia el lanzamiento Kuminga por veterano francotirador

El Guerreros de Golden State y Jonathan Kuminga Permanezca en desacuerdo a medida que las conversaciones de contrato se prolonguen.

Kuminga es un agente libre restringido que aún no ha aceptado un nuevo acuerdo. Según los informes, los Warriors han ofrecido un contrato de dos años y $ 45 millones. Pero si Kuminga opta por la oferta de calificación de $ 7.9 millones en su lugar, estará en un contrato de un año y llegará a alcanzar la agencia libre sin restricciones el próximo verano.

Ese camino no solo cambiaría el apalancamiento a Kuminga, sino que podría complicar la capacidad de Golden State para igualar los salarios en un comercio futuro. Como Bobby Marks explicóMover Kuminga en un acuerdo corto y de bajo valor limita la flexibilidad de los Warriors si hay una estrella disponible.

Todo esto pone a Golden State en un lugar difícil. No quieren perder a Kuminga por nada. Pero también han dejado en claro que no lo moverán a menos que el regreso cumpla con sus estándares.

Lo que los guerreros han buscado a cambio

En conversaciones pasadas de firma y comercio, el precio inicial de Golden State ha sido consistente: un jugador joven prometedor, una selección de primera ronda y ningún salario malo que regresa.

Ese marco ayuda a preparar el escenario para un campo de comercio simulado reciente flotado por Thomas Carelli de Sports Illustrated. Si bien no llega a todos los puntos de esa solicitud, presenta un escenario que vale la pena ver.

El comercio simulado: cómo Utah a Utah

Aquí está el acuerdo propuesto por Carelli:

Jazz Recibe:

Los guerreros reciben:

Ángulo de Utah: edificio alrededor de la pista delantera

El Jazz de Utah Tenga el borrador de capital para explorar movimientos audaces. Con ocho selecciones de primera ronda sobre los siguientes cuatro borradores y un núcleo joven construido Lauri Markkanen y Walker KesslerEstán bien posicionados para tomar columpios calculados.

Agregar kuminga aumentaría su atletismo y su lado, especialmente junto a As Bailey y Walter Clayton Jr..

El regreso de los guerreros: disparos y selecciones de draft

Para el GuerrerosNiang trae un activo claro: disparar. El es una carrera 40% de tirador de tres puntos y se adapta bien a lo largo Stephen Curry, Jimmy Butlery Draymond Green. Las dos selecciones de primera ronda ayudan a reponer los activos futuros sin comprometer la hoja de tapa actual.

Si bien el acuerdo carece de un jugador joven y controlable, ofrece profundidad de disparo y flexibilidad: dos cosas que Golden State podría valorar si el enfrentamiento con Kuminga continúa.

Pensamientos finales

La propuesta comercial llega en un momento en que los Warriors todavía están sopesando sus opciones con Kuminga. Golden State se ha mantenido firme en lo que quieren a cambio, pero a medida que las conversaciones permanecen estancadas, este es el tipo de oferta que al menos podría hacer que escuchen.

Dos selecciones de primera ronda incluso pueden verse como un pago excesivo dependiendo de cómo el jazz valore a Kuminga. Pero si lo ven como la pieza faltante junto a Bailey, Kessler y Markkanen, es el tipo de apuesta que un equipo con activos de sobra podría estar dispuesto a tomar.

No es exactamente lo que los Warriors han pedido: ningún jugador joven, y Niang no es necesariamente una pieza de rotación garantizada. Pero con una elección adicional en la mezcla, incluso podría ser mejor de alguna manera. Si un acuerdo como este estuviera sobre la mesa, sería suficiente para generar una conversación real en la oficina principal.