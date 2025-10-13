Apocalipsis laboral en Word, Gen AI Gen of AI’s Cust

Jacarta – La Generación Z en todo el mundo enfrenta serias amenazas en el mundo del trabajo. En el último informe publicado por la British Standards Institution (BSI), los líderes negocio Globalmente advierte que la era del «job-pocalipsis» o la extinción del empleo para los jóvenes está cerca.

La investigación realizada por BSI entre más de 850 líderes empresariales en siete países, concretamente el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, China y Japón, muestra una tendencia alarmante.

Lotes compañía ahora prefieren invertir en inteligencia artificial (AI) en lugar de reclutar mano de obra nuevo, especialmente en puestos de nivel inicial.

Hasta el 41 por ciento de los líderes de las empresas admitieron que el uso de la IA les permite reducir el número de empleados, mientras que otro 31 por ciento dijo que sus empresas ahora consideran las soluciones de IA antes de decidir contratar nuevos empleados.

De hecho, dos de cada cinco ejecutivos predicen que esta práctica se convertirá en algo común en los próximos cinco años. En el informe, una cuarta parte de los encuestados creía que la mayor parte o incluso la totalidad del trabajo que normalmente realizan los empleados de nivel inicial ahora podría ser asumido por la IA.

Ilustración de actividad/trabajo.

Esto muestra que la generación Z enfrenta grandes desafíos al ingresar a un mundo laboral cada vez más digitalizado. «La IA representa una gran oportunidad para las empresas de todo el mundo, pero a medida que las empresas buscan productividad y eficiencia, no debemos olvidar que el verdadero progreso sigue siendo impulsado por las personas», afirmó Susan Taylor Martin, Director ejecutivo BSI, citado en el guardiánLunes 13 de octubre de 2025.

«Nuestra investigación muestra que la tensión entre aprovechar la IA y crear una fuerza laboral próspera es un desafío clave de nuestro tiempo. Se necesita pensamiento a largo plazo e inversión en capital humano para mantener los empleos sostenibles», dijo.

Los datos de BSI también muestran que el 39 por ciento de los líderes empresariales han recortado o reducido puestos de nivel inicial debido a las eficiencias generadas por la IA, especialmente en las áreas de investigación, tareas administrativas y preparación de informes.

Más de la mitad de los encuestados dijeron que tuvieron suerte de comenzar sus carreras antes de que se utilizara ampliamente la IA. Pero, irónicamente, el 53 por ciento de ellos todavía cree que los beneficios de implementar la IA en las empresas superarán la perturbación que causará en la fuerza laboral.