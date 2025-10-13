Miles Heizer de Boots en el programa militar gay de Netflix, saliendo del armario con su familia

Miles Heizer todavía está tratando de entender el hecho de que está protagonizando una serie de netflix.

Y no es una serie cualquiera. El actor gay de 31 años encabeza la comedia dramática sobre la mayoría de edad de ocho episodios «Botas” como Cameron Cope, un estudiante de último año de secundaria que lucha por ser gay cuando inesperadamente se alista en la Infantería de Marina de los EE. UU. con su mejor amigo heterosexual (Liam Oh) para escapar de su caótica vida familiar.

El programa se basa en “The Pink Marine”, las memorias de Greg Cope White de 2015 sobre cómo unirse a los Marines en 1990, cuando a las personas LGBTQ se les prohibió servir en el ejército.

“Un chico se me acercó el otro día en el gimnasio y me dijo: ‘¿Estás en ‘Boots’?’ Estuve en la Guardia Costera y soy gay’”, me dice Heizer mientras tomamos el té un viernes por la tarde en el Botanica Restaurant and Market en el vecindario Silverlake de Los Ángeles. «No tuvo ningún problema con eso, pero es genial escuchar a la gente contar sus historias».

Heizer, cuyo papel destacado en “13 Reasons Why” vio a su personaje Alex Standall declararse homosexual durante la última temporada, no es el único actor gay en “Boots”. Angus O’Brien interpreta a un chico de fraternidad que actúa como recluta y Max Parker interpreta a un sargento de instrucción encerrado.

«También es una locura tener un equipo de gente predominantemente queer detrás de escena», dice Heizer. «Creo que es muy raro que tantas personas y mujeres queer se unan para hacer este espectáculo».

Imágenes falsas para Netflix

Heizer salió del armario públicamente cuando tenía 19 años, pero llegar allí no siempre fue fácil. Dice que él y su hermana Moriah fueron criados por su madre soltera y su abuela en “una familia religiosa súper conservadora”. Vivieron en Kentucky antes de mudarse a Los Ángeles cuando Heizer tenía 10 años para apoyar su carrera como actor.

«Tuve una desgraciada y clásica historia de revelación del armario gay. Fue una pesadilla y todo el mundo estaba molesto», dice Heizer. «Tengo suerte de que a mi hermana, que es mi mejor amiga, no le hubiera importado menos y estuvo muy presente para mí. Mis amigos a mi alrededor me apoyaron mucho y las cosas han mejorado mucho en ese sentido con mi familia a lo largo de los años. Pero en ese momento, definitivamente tenía la antigua educación cristiana».

La serie tiene lugar apenas cuatro años antes de que el presidente. La controvertida política No preguntes, No digas de Bill Clinton se promulgó en 1994 para permitir que las personas LGBTQ sirvieran, pero sólo mientras no revelaran su orientación sexual. DADT fue derogado oficialmente en 2011, permitiendo a las personas LGBTQ servir abiertamente.

Sin embargo, “Boots” llega en un momento en que el Presidente. Donald Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su segunda presidencia que prohíbe el servicio a las personas trans. “Cuando el programa comenzó a filmarse [in 2023]No creo que tuviéramos la intención de transmitir este mensaje que es tan relevante para el servicio hoy», dice Heizer. «Pero luego, por supuesto, a medida que lo estábamos haciendo, todas estas cosas comenzaron a suceder. Es muy interesante que ‘Boots’ arroje luz sobre lo que realmente está sucediendo ahora, a pesar de que la serie está ambientada en 1990. Es perturbador”.

Dejando a un lado la política, Heizer admite que inicialmente estaba ansioso por conseguir su primer papel protagónico en “Boots”. Pero todo eso cambió cuando filmó la escena del afeitado de la cabeza. «Todos lo estábamos anticipando durante mucho tiempo porque filmamos todas las cosas previas al campo de entrenamiento de antemano cuando todavía teníamos el cabello», dice Heizer. «Tenía miedo porque no sabía lo que había debajo. Sólo podía imaginar que iba a quedar mal. Pero una vez que lo hicieron, había una sensación de seguridad porque cuando empiezas un programa de televisión, creo que todos tenemos la preocupación de que me van a reelaborar, van a ver la reproducción y me reelaboran. Así que una vez que nos afeitaron la cabeza, todos dijimos: ‘Muy bien, no creo que nos vayan a despedir’. Entonces fue la sensación más liberadora porque no tenía que preocuparme por el aspecto de mi cabello”.

Heizer espera una segunda temporada. «Hay muchas historias que contar, desde las diferentes experiencias de Greg en los Marines hasta Don’t Ask, Don’t Tell y cuando fue derogada», dice. “Lo haría durante 10 temporadas si nos dejaran”.

La temporada 1 de “Boots” está disponible en netflix.