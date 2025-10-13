Nancy Meyers rinde homenaje a Diane Keaton después de su muerte

Director Nancy Meyers ha rendido homenaje a su vieja amiga y colaboradora creativa Diana Keatonla estrella ganadora del Oscar que murió el sábado a los 79 años.

«Estas últimas 48 horas no han sido fáciles. Ver todos sus homenajes a Diane ha sido un consuelo. Como amante del cine, estoy con todos ustedes: hemos perdido a un gigante. Una actriz brillante que una y otra vez se puso al desnudo para contar nuestras historias», escribió Meyers en Instagram. «Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años; en momentos durante esos años, ella se sintió como una hermana porque compartimos muchas experiencias verdaderamente memorables. Como cineasta, he perdido una conexión con una actriz con la que uno sólo puede soñar».

Meyers y Keaton trabajaron juntos por primera vez en 1987 en “Baby Boom” y luego nuevamente en la nueva versión de “Father of the Bride” de 1991 y su secuela de 1995. Se reunieron en la exitosa comedia romántica de 2003 «Something’s Gotta Give», protagonizada por Jack Nicholson y Keanu Reeves.

«Todos buscamos a alguien que realmente nos atrape, ¿verdad? Bueno, con Diane, creo que teníamos eso mutuamente. Siempre sentí que ella realmente me atrapó, así que escribir para ella me hizo sentir mejor porque me sentí muy seguro en sus manos. Sabía lo vulnerable que podía ser», continuó Meyers. «Y sabía lo divertida que podía ser, no sólo con el diálogo (que decía palabra por palabra tal como estaba escrito, pero lograba que siempre sonara improvisado), sino que también podía ser divertida sentada en una mesa o simplemente entrando a una habitación».

Más por venir…