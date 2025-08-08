Los cineastas de bricolaje de Escocia llenan el vacío a medida que los fondos públicos se centran en el desarrollo

Como pantalla Escocia Duplicó su inversión en desarrollo a principios de este verano con el lanzamiento de su esquema de constructor de talentos de £ 1.2 millones ($ 1.6 millones), el movimiento fue bienvenido como una expansión oportuna del apoyo temprano. Dirigido a fomentar voces emergentes, la iniciativa se basó en el largo énfasis de la agencia en el desarrollo de guiones y la financiación de forma corta.

«Solo queremos darle a la gente más oportunidades», Kieran Hannigan, jefe de guiones Pantalla de escocéscontado Variedad. «La práctica de las personas evoluciona, su gusto evoluciona, su habilidad evoluciona. Y queremos dar el espacio para crecer y mostrar lo que pueden hacer».

Sin embargo, inevitablemente, nunca habrá suficiente dinero público para todos.

Una creciente ola de cineastas, que trabajan con frecuencia en colectivos, a veces solo, se aleja de la trayectoria convencional. Operando en medios limitados, están escribiendo con sus recursos en mente, disparando rápidamente o en momentos atrapados entre otros trabajos, y construyendo apoyo entre pares para hacer películas de alta calidad en sus propios términos.

Filmación, sin permiso

«Definitivamente hay algo en el aire en este momento en la escena del cine, y es emocionante ser parte de él», dijo el director Tom Nicoll, un talento de Berlinale de 2023, que filmó su próxima característica «Salvación» en el cinturón central de Escocia con un pequeño elenco y un equipo. «Aunque estamos haciendo estas películas a bajo precio, siguen siendo una tarea gigantesca. Tener el apoyo de las personas que lo han pasado o que lo están pasando por sí mismas es invaluable, porque lo hace sentir alcanzable».

Su película, con fuerza en escala pero temáticamente ambiciosa, sigue a los personajes atrapados en la lógica deformada de la cultura influyente. «La escala es pequeña pero los temas son grandes», agregó.

Salvación

El género de Ciaran Lyons que combina «Monster de barriga» se filmó en solo cinco días haciendo uso de una sola ubicación y un diálogo repetitivo único. Lo que comenzó como una solución se convirtió en un activo, con los actores Lorn MacDonald («Bridgerton») y Orlando Norman («Silo») prosperando en las limitaciones. Su proyección bien recibida en el Glasgow Film Festival es una prueba de la originalidad y la calidad que este enfoque puede alcanzar.

Otros están tomando rutas similares. Martin Clark, un alumno de Sundance y Berlinale para su breve «Exchange and Mart», ha utilizado el acceso después del horario de un pub de Glasgow para disparar viñetas en el transcurso de un año para su próxima característica «Casa pública». Mientras tanto, Graham Hughes ha operado durante mucho tiempo fuera de los canales formales, elaborando películas de terror como «Death of a Vlogger» y «Dimensiones hostiles», las cuales se vendieron teatralmente y fluían en Shudder.

Casa pública

Llama a un fondo de características de primer lugar

Varios cineastas señalan un peldaño perdido en la escalera. Para aquellos que se han graduado de pantalones cortos pero permanecen sin probar en forma larga, el salto puede sentirse como un salto.

«Me gustaría ver un hilo de financiación para películas de bajo presupuesto, alrededor de $ 130,000- $ 250,000», dijo Clark. «Los cineastas quieren hacer un trabajo de larga duración, y creo que el conjunto de habilidades requeridos para eso solo se puede aprender haciéndolo».

Nicoll está de acuerdo. «Creo que una oferta más formalizada para obtener películas de bajo presupuesto sobre la línea podría superar el cultivo de la próxima generación de cineastas escoceses».

Mientras tanto, la creatividad de la limitación sigue siendo la columna vertebral del movimiento. «Creo que se pueden hacer buenas películas con una voz distinta con bajos presupuestos», dijo Nicoll, citando influencias independientes estadounidenses como Kelly Reichardt y Sean Baker.

Hannigan, quien supervisa la inversión pública en contenido con guión, da la bienvenida a la actividad que burbujea fuera del sistema.

«No tengo nada más que admiración por las personas que tienen el ajetreo y tienen la energía para ir y hacer cosas», dijo. «Y nunca quisiéramos hacer nada más que celebrar a las personas que hacen eso».

Aún así, la prioridad de la agencia sigue río arriba. «Centrémonos en dar a las personas el espacio para desarrollar esos proyectos realmente bien», agregó. «Tenemos un ejecutivo de guión realmente brillante, Lizzie Gray, trabajando en el primer proyecto de proyecto para personas que desarrollan nuevas películas … para que esos proyectos realmente sean lo más buena posible».

Entre 2018 y 2024, Screen Scotland recibió un promedio de £ 8.3 millones ($ 11.1 millones) por año en subvenciones en fondos de ayuda del gobierno escocés. Con un mandato que abarca el desarrollo del talento, el crecimiento de la industria y la coproducción de los títulos de la ruptura, la agencia ha ayudado a los proyectos de pastoreo como la directora Laura Carreira San Sebastián «sobre la caída», el ganador de BAFTA «Aftersun» de Charlotte Wells, y «The OutTroot» de este año, de este año «, dirigida por Aytroot.

Para los cineastas que ya han completado su función, el fondo de distribución de la agencia puede ofrecer un próximo paso. Abierto de manera continua, el Fondo apoya tanto a los distribuidores del Reino Unido como a las compañías de producción escocesas que buscan auto-distribuir. Los solicitantes deben demostrar un plan, interés del mercado y evidencia de que se han agotado las vías de distribución tradicionales. Los premios generalmente varían de £ 5,000 ($ 6,700) a £ 15,000 ($ 20,100), lo suficiente como para ayudar a las películas terminadas a llegar al público escocés, incluso si llegaron por medios poco convencionales.

Comunidad como moneda

Dados los límites del apoyo formal, muchos cineastas de bricolaje están invirtiendo en algo más difícil de cuantificar: la mutualidad. El movimiento se siente, en estructura, si no contento, más como una escena de banda punk que una industria cinematográfica.

«Muchos cine pueden sentirse bastante solitarios, por lo que es genial sentirse parte de algo más grande que usted», dijo Nicoll. «Escribí un poco para la película de Martin, leí borradores y vi cortes para la película de Ciaran. Y todos me han ayudado con mi película a cambio».

Si estos proyectos pueden seguir el liderazgo de «Tummy Monster», llegar a festivales, crecer la atención y demostrar que una escena real es una bola de nieve, luego un mayor apoyo e interés externo de la industria en general podría seguir.

Pensando en el futuro

Para Hannigan, el futuro radica en profundizar la tubería.

«Hay tantos escritores y directores brillantes con los que trabajamos», dijo. «Y estoy emocionado de ver cómo crecen y qué hacen. Verdaderamente, ya sabes, estoy emocionado de ver, a quién no conocemos todavía, quién viene».

Para Lyons, el riesgo no radica en apoyar el talento no probado, sino al pasar por alto un raro momento de posibilidad.

«Escocia tiene el potencial de convertirse en un lugar con una cultura cinematográfica muy emocionante, de base y dinámica», dijo. «Pero el puñado de personas que hacen películas como esta, si están en la misma posición que yo, no podrán hacerlo de esa manera nuevamente durante años, si alguna vez».

Hay emoción en Escocia y las condiciones para que algo nuevo se arraiga. Si ese impulso se mantiene formalmente o puede depender menos del permiso que del tiempo.