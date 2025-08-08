¡Alguna vez viral videocena a mujeres sin ropa!

TambiénVIVA – Acción para colorear de tensión manifestación frente a la oficina RegenteJava central, el martes 5 de agosto de 2025. Secretario regional interino (secretario interino) de Pati Regency, Riyosoinvolucrado en un debate de calor con los participantes de la acción que rechazaron el aumento de la tarifa impuesto a la propiedad Rural y urbano (PBB-P2) hasta el 250 por ciento.

Leer también: Splashy Regent de Pati Sadewo elevó PBB-P2 al 250 por ciento, el Ministerio de Finanzas enfatizó esto



La política del gobierno de Pati Regency para aumentar los aranceles PBB-P2 es el primer ajuste después de 14 años desde 2011. Sin embargo, la decisión desencadenó agitación social entre las personas, que luego se unieron para organizar una acción importante el 13 de agosto de 2025.

Desde principios de mes, los residentes han establecido un puesto frente a la oficina del regente como el centro del comando de acción. No solo eso, varios residentes que se preocupan también hicieron donaciones en forma de agua mineral compilada frente al poste como una forma de apoyo.

Leer también: El gobernador de Java Central Sentil Regent Pati Sudewo sobre las Naciones Unidas aumentó un 250 por ciento: ¡no pases a la gente!



La tensión alcanzó cada vez más cuando Riyoso ordenó a la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) que confiscara el agua mineral de la donación y lo llevó a la oficina de Satpol PP por un tiempo. Este incidente provocó un debate feroz entre Riyoso y los manifestantes, que luego fueron grabados y virales en las redes sociales.

Leer también: Regente: El aumento de las Naciones Unidas es del 250 por ciento en PATI, no todos los objetos fiscales



En el debate, Riyoso pidió a los manifestantes que movieran el cargo porque la ubicación se utilizaría en preparación para el 702 aniversario de Pati Regency y el 80 aniversario de la República de Indonesia. Sin embargo, los manifestantes se negaron para que hubiera un argumento bastante candente.

Figura de Riyoso

Riyoso, informes de varias fuentes, es un funcionario que ha estado activo durante mucho tiempo en el gobierno de Pati Regency. Antes de servir como secretario interino desde julio de 2025, llevó a cabo la posición del jefe de la Oficina de Inversiones y Servicios Integrados de One -Thop (DPMPTSP) de 2021 a 2025. Además, Riyoso también ocupó una doble posición como Jefe de las Obras Públicas y la Oficina de Planificación Espacial (DPUTR).

Académicamente, Riyoso tiene dos títulos, a saber, Bachelor Social (S. Sos.) Y Master of Management (MM). Según el informe de activos presentado a fines de 2024 mientras seguía siendo jefe de DPMPTSP, su riqueza total alcanzó Rp4.56 mil millones.

Investigar[inynyutTheFiguurofriyosohasactundlybeenviralbeforeinApril2025HebecamethepublicicsPotlightAfterTheSpreRtofVideOcallswithanEdedwomaninhisClarificationriyOSOAdMittThatTheFigureSoMeNthEvideOwOwSfiselfbutSeSfiseScalledNoTOWNOTWORKWORKWORTHOWTHOWONTATATATATATATATATATATATATATATATAU[unyausutsosokriyoseSosebenarnyasudahpernahviralsebelumnyapadaapril2025iMenjadisorotanpubliKsetelahterseBarnyarekamanvideocalldenganseorangwanitatanpabusanadalamklarifikasinyariyosomengakuisosokpriadalamvideotersebutadalahdirinyanamunmenegaskantidakmengenalwanitayangmengunginyatersebut[InynyutthefigureofRiyosohasactuallybeenviralbeforeInApril2025hebecamethepublicspotlightafterthespreadofvideocallswithanakedwomanInhisclarificationRiyosoadmittedthatthefigureofthemaninthevideowashimselfbutstressedthathedidnotknowthewomanwhocontactedhim[unyausutsosokRiyososebenarnyasudahpernahviralsebelumnyaPadaApril2025iamenjadisorotanpubliksetelahtersebarnyarekamanvideocalldenganseorangwanitatanpabusanaDalamklarifikasinyaRiyosomengakuisosokpriadalamvideotersebutadalahdirinyanamunmenegaskantidakmengenalwanitayangmenghubunginyatersebut

Según Riyoso, la mujer llamada Dewi se contactó por primera vez a través del mensaje de Whatsapp y de repente hizo una videollamada mientras Riyoso estaba en el baño.

«Me sorprendió cuando vi a la mujer desnuda, inmediatamente me apagué», dijo a la tripulación de los medios hace unas pocas veces.

Riyoso admitió que Dewi envió mensajes repetidamente e intentó atraerla para que hiciera indecente a través de videollamadas.

Riyoso juró nunca se conoció o hizo una cita con Dewi. Él cree que las acciones de Dewi dirigidas a calumniar y humillarse. De hecho, Dewi tuvo una extorsión. Riyoso también dio consejos de que Dewi se arrepintió, pero no recibió una buena respuesta, por lo que finalmente bloqueó a la mujer.