El analista de la NFL riega el debut de Bills en Hard Knocks, llamando al episodio ‘bla’

El martes por la noche, el Bills de búfalo Pudieron mostrar a su equipo por primera vez esta temporada. Los proyectos de ley estaban en HBO Hard Knocksque es un programa de televisión que sigue al equipo a través del campamento de entrenamiento.

Cleveland Browns eran estrellas de Knocks

Cada año, HBO elige un equipo para seguir en todo el campamento, y esta temporada se trata de las facturas. Generalmente, Golpes duros tiene una buena cantidad de drama. En 2018, el Cleveland Browns El equipo destacado salió de una temporada 0-16. Cleveland tuvo un puñado de problemas con el nuevo mariscal de campo novato Baker Mayfield, el receptor Antonio Callaway, quien fue acusado de posesión de una sustancia controlada y el apoyador Mychal Kendricks, acusado de intercambio de información privilegiada.

Los Browns eran todo lo que HBO estaba buscando en un equipo. Trajo toneladas de espectadores con todo el drama. Sin embargo, los Bills no estarán cerca de los Browns 2018. Buffalo es una de las organizaciones mejor ejecutadas en la NFL. Las únicas cosas que suceden en el campamento de Bills en este momento son el corredor James Cook sosteniendo y todas las lesiones que tienen lugar.

Cook ha estado con las facturas durante las primeras dos semanas de campamento de entrenamiento, incluso practicando un puñado de días. El corredor de 25 años está buscando un nuevo contrato y decidió el domingo que se mantendría. Un control es donde un jugador aparece en el campamento pero no practica, a diferencia de un Holdout, donde el jugador no aparece en absoluto.

Bills golpes duros llamados bla

Cooks es un jugador tranquilo y no traerá mucha atención a sí mismo, por lo que probablemente no sea una de las historias más grandes Golpes duros va a abordar. Los primeros de los Bills Golpes duros El episodio obtuvo toneladas de excelentes críticas, excepto de algunas personas en los medios de comunicación. Mike Florio de Pro Football Talk Pensé que el primer episodio de los Bills fue «bla».

«No sorprende, Buffalo’s Golpes duros El debut fue bla «, escribió Florio.» Nada significativo o memorable o remotamente viral ocurrió durante el primer episodio de la edición del campamento de entrenamiento del programa. Era tan básico que podría haber sido creado por AI, y que todo cualquiera sabe, lo fue. No es una sorpresa. Primero, los Bills no querían hacerlo. En segundo lugar, el gerente general de Bills Brandon Beane fue testigo de la agitación que el ex gerente general de los Bills, Joe Schoen, sufrió después de que su actual equipo, los Gigantes, sirvieron como la pieza central de saquon para la edición de la franquicia de temporada baja solo en 2024 «.

«Las cosas sucedieron durante el episodio, pero no mucho. Fue más espectáculo sobre nada que nada que valga la pena ver. Y se alejó de cualquier tema que hubiera sido remotamente controvertido (o, a su vez, interesante), como el descontento del corredor James Cook con su contrato y la decisión del equipo de rodear los vagones en torno al esquinero de la primera redonda Maxwell Maxwell después de la presentación de una demanda por asalto civil contra Himsuit contra Himhorio», agregó Florio «, agregó Florio.

Es seguro decir que Florio no estaba contento con el primero Golpes duros episodio. Es bueno si no hubo ningún drama porque eso significa que el equipo no tiene nada de qué preocuparse.

No todos los años van a ser una gran televisión, y cuando la NFL obliga a los equipos en el programa, algunas organizaciones no cederán a las demandas de HBO.