Air Canada llega a un acuerdo con la Unión para cancelar la huelga







La unión para Air Canada's 10,000 azafatas dijeron el martes temprano que ha llegado a un acuerdo tentativo para finalizar una huelga. Air Canada y el sindicato reanudaron las conversaciones el lunes por la noche desde que comenzó la huelga durante el fin de semana.

La huelga está afectando a unos 130,000 viajeros al día en la cima de la temporada de viajes de verano. El sindicato dijo que el acuerdo garantizará que los miembros paguen por el trabajo realizado mientras los aviones están en el terreno, resolviendo uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.

«El trabajo no remunerado ha terminado. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder», dijo el sindicato en un comunicado. Siguió la declaración del sindicato de que el azafata No volvería al trabajo a pesar de que la huelga fue declarada ilegal.

«El trabajo no remunerado ha terminado. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder», dijo el sindicato en un comunicado. Siguió la declaración del sindicato de que el azafata No volvería al trabajo a pesar de que la huelga fue declarada ilegal.





