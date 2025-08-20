De suplantador a la silla del director: el viaje de carrera de Kristo Immanuel

VIVA – Conocido por el público a través de su capacidad para imitar los sonidos de varias figuras con una precisión casi perfecta, Cristo Immanuel Ahora entra en un nuevo capítulo que no es menos desafiante: dirigir una película de pantalla grande. El viaje está lleno de color, del creador del contenido de voz, que ahora está sentado en la silla del director. Conozcamos la figura de Kristo más de cerca a través de sus pasos en la industria del entretenimiento y el cine.

Comienza con un sueño

Desde la infancia, Kristo Immanuel ha encontrado su llamado en el mundo del cine, ¡incluso Kristo ha hecho un cortometraje desde la escuela primaria! Este talento y pasatiempo se convirtieron en el trampolín inicial de su carrera como creador de contenido y artista. El trampolín estaba en aras de darse cuenta de su gran sueño: hacer una película.

Ingrese el mundo del cine: The Big 4 & Grado de actor recién llegado

Después de la universidad especializada en cine y televisión en la Universidad Multimedia Nusantara, Kristo fue más serio en el trabajo. Se había convertido en el subdirector de Teka Teka Tika (2021) para protagonizar la película The Big 4 por Timo Tjahjanto y trajo a casa el premio al mejor recién llegado en el ciberespacio 2023. Volvió a estar involucrado como co-toctor en Kaka Boss (2024), quien abrió una visión más profunda sobre el proceso creativo de la película.

Escribe y conviértete en director Acabo de morir (Entonces) es el Consejo de Cristo!

Kristo tuvo la oportunidad de escribir y dirigir que vivió murió cuando su debut después de lanzar la historia vivió para morir en la casa de producción de Imajinari en 2023. Solo murió nacido de una historia muy personal para Kristo Immanuel. A partir de preguntas sobre la forma en que trabajan las personas, Kristo a menudo refleja: ¿por qué a menudo sentimos que tenemos que cumplir con las expectativas de los demás en la socialización? Algunas historias de hormigón se inspiraron en su experiencia durante la escuela, cuando no tenía muchos amigos. Sin embargo, cuando tienes que cambiar las escuelas, vienen la atención y la preocupación de esos amigos.

Estas experiencias hicieron que los muertos presentaran no solo una película de comedia, sino una reflexión personal, así como la culminación del sueño de Kristo para convertirse en director. Como dijo el director Yandy Laurens, «me pone celoso. Esta es la primera película, pero Kristo logró arrojar toda su sensibilidad sobre el gusto, ¡esto es realmente Kristo! Siente que el cine puede pertenecer a todos, incluso pertenece a los jóvenes».

Auto -evidencia con una pareja

El proceso creativo de esta película es inseparable del papel de Jessica Tjiu, la esposa de Kristo, quien también escribió y dirigió. El personaje principal está muerto, Gema (interpretado por Omara Esteghlal), es el resultado de la larga discusión de ambos. Kristo a menudo elogia la capacidad de Jessica para comunicarse y mantener el ritmo de la colaboración, haciendo que esta película se sienta orgánica y en vivo.

¡El debut de la película con un mensaje de amor!

Para Kristo, Staying Dead es más que solo entretenimiento. «Esta película es una carta de amor para amigos que son difíciles de llevar, a menudo se sienten incómodos y a menudo son etiquetados de manera extraña por personas alrededor», dijo. A través del carácter de Gema, quiere humanizar todo tipo de humanos, especialmente aquellos que a menudo son marginados en la interacción social. Cuando se le preguntó sobre qué mensaje Kristo quería que la audiencia recibiera al ver murió, Kristo siempre citó palabras tomadas del productor Dipa Andika: «No olvides hablar contigo mismo, porque escucharte a ti mismo es más importante que escuchar a los demás».

La audiencia también reveló que esta película era única, con un mensaje que, por supuesto, es muy universal. Por un lado, representando a aquellos que se sienten incómodos en el entorno social, por otro lado, invita a otros a comprender a las personas que son difíciles de llevarse bien. Muchos espectadores se sorprendieron y elogiaron a Kristo, que pudieron traer esta historia en su película debut, una de las cuales fue la pareja de celebridades Indah Permatasari y Arie Kriting.

«La película es muy fresca y feliz. Creo que por Película indonesia ¡Esto es brillante! «Dijo Indah. Para las películas indonesias, para el director debut, puede hacerlo así. ¡Maldición! ¡Debe ver al hombre!», Dijo Arie con entusiasmo.

El actor y músico Iqbaal Ramadhan también apoyó a Kristo. «Realmente espero que la película viva muchas muertes, especialmente amigos de Gen-Z. ¡Vaya, realmente me gusta, en mi opinión, es realmente divertido!»

Kristo también cosechó elogios del cineasta, uno de ellos, el director Wregas Bhanuteja. «Puedo sentir el amor de Kristo por la narración de historias, por el cine vertido aquí. La experiencia inesperada que nunca antes había sentido», dijo Wregas. El actor Vino G. Bastian también elogió a la primera película Kristo. «Un debut de dirección muy sólido de Kristo. ¡Nunca pensé que era realmente bueno, realmente genio!»

Del mismo modo, el comediante Benidictus Siregar, quien reveló que solo estaba muerto con la figura de Kristo. «Si sabes que Kristo está viendo esto, esta película Kristo es, su cerebro Kristo se lanza aquí», dijo.

Completando elogios que provenían de compañeros cineastas, actores y comediante de pie, estaba Mama Vonny Magdalena, los padres de Kristo que, por supuesto, estaban orgullosos y elogiaron los pasos del hijo, que ahora eran oficialmente directores de la larga película. «Haru, orgulloso, los ideales de Kristo desde que la infancia quiere convertirse en director se han realizado», dijo Mama Kristo.

Mantenerse muerto ahora se transmite en todos los teatros indonesios. Para aquellos que quieren sentir la sensación de risas y tocadas, esta es una película que no debe perderse. Siga la loca y cálida historia en la pantalla grande y obtenga las últimas actualizaciones sobre esta película en Instagram @imajinari y @tingning.oficial.