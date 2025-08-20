Masteró las 3 habilidades más solicitadas de la empresa en 2025, puede salario automático el próximo año

Yakarta, Viva – El mundo del trabajo continúa cambiando con el desarrollo de la tecnología. La competencia entre profesionales es aún más dura. La compañía ahora no solo busca empleados con experiencia, sino también aquellos que tienen habilidades Específicamente para apoyar la productividad y la eficiencia del negocio.

Las buenas noticias, algunas habilidades de altos ingresos se pueden aprender de forma gratuita a través de varias plataformas en línea. Sin la necesidad de tomar un campo de entrenamiento costoso o tomar una educación formal, cualquiera puede dominar habilidad Nuevo relevante para las necesidades industriales.

En 2025 se le denominó el impulso adecuado para perfeccionar estas habilidades. Lanzando desde Fortune, aquí hay tres habilidades de alta venta que se pueden aprender de forma gratuita y se cree que pueden abrir oportunidades profesionales más amplias al tiempo que aumentan el potencial de ingresos.



Ilustración de habilidades de emprendedor exitosas

1. AI Fluidez dan ingeniería rápida

La investigación de McKinsey llamó a la tecnología de inteligencia artificial generativa (IA) potencialmente que agrega un valor económico de US $ 2.6 billones a US $ 4.4 billones por año. Con este rápido crecimiento, la compañía hace cada vez más las capacidades de IA como un requisito obligatorio. De hecho, se dice que el dominio de IA puede aumentar los salarios a un 47 por ciento más alto.

Esta habilidad es útil para crear y optimizar el contenido, la automatización de los procesos comerciales, para producir investigación de mercado basada en datos. Una serie de profesión Con un alto salario que requiere esta habilidad, incluido el consultor de marketing digital, el administrador de redes sociales e ingeniero de aprendizaje automático.

Puede acceder a cursos en Microsoft Learn, Google AI para la certificación de todos, o una variedad de otros cursos de IA gratuitos disponibles en Internet.

2. Liderazgo

El análisis DOFollow.com del perfil de LinkedIn de los empleados en el máximo de los 50 de la tecnología de los Estados Unidos, incluidas Nvidia, Amazon y Microsoft, descubrió que las habilidades de liderazgo eran la IA más listada y superada por la IA.

El Foro Económico Mundial también pone el liderazgo como una de las habilidades centrales más necesarias en el futuro.

El liderazgo es muy crucial para obtener la promoción, aumentos salariales, para comenzar su propio negocio. La profesión que está estrechamente relacionada con esta habilidad incluye gerente de producto, gerente de proyectos y director de operaciones.

3. Creación de contenido

El contenido sigue siendo la punta de lanza de las estrategias de marketing digital. Muchas empresas agregan un presupuesto para hacer contenido de calidad porque ha demostrado ser efectivo para atraer a los consumidores y fortalecer las marcas.

Aunque la IA ahora puede producir escritura, el contenido auténtico que se aparta de la experiencia personal todavía tiene más valor a los ojos de la audiencia.

Esta habilidad es útil para cualquier persona, tanto para solicitantes de empleo, profesionales y líderes de la compañía. La profesión relevante incluye redactores de SEO independientes, escritores de contenido de LinkedIn, a empresarios que crean marca personal.

No hay razón para dejar de aprender en medio de los tiempos cambiantes. Las tres habilidades anteriores, la fluidez de IA, el liderazgo y la creación de contenido, se pueden estudiar de forma gratuita y tener el potencial de abrir el camino a una carrera más exitosa en 2025.