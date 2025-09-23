Aclaración de Olla Ramlan sobre su relación con Teuku Ryan, se reveló algo que me hizo familiarizarme

VIVA – La cuestión de la cercanía entre dos figuras públicas bien conocidas, Ser Ramlan Y RyanÚltimamente se ha convertido en un tema candente entre los ciudadanos. La especulación de relaciones especiales entre los dos surgió después de las fotos de su unión, se extendieron en las redes sociales.

Además, ambos tienen un estatus único, lo que hace que muchas personas esperen que puedan tener una historia de amor. En respuesta a estos rumores, Olla Ramlan y Teuku Ryan finalmente dieron aclaraciones.

En una ocasión, ambos fueron vistos Compact en un evento con ropa de color a juego, a saber, tonos de verde. Esto desencadenó cada vez más la sospecha pública de que había algo especial entre ellos.

Sin embargo, Olla Ramlan negó firmemente la especulación. Explicó que la similitud de la ropa no era una señal de una relación especial, sino que se había planeado.

«Somos una gerencia. De hecho, no hay una cita, no hay nada. Porque él (Ryan) ya tiene a alguien», dijo Olla Ramlan, según lo informado por YouTube, el martes 23 de septiembre de 2025.

Además, Olla enfatizó que su relación con Teuku Ryan Murni se basaba en la amistad y la profesionalidad del trabajo.

«Así que realmente nos apoyamos. Soy amigo de Ryan. Pero, de hecho, porque somos una administración, luego ayer la historia nos sentamos juntos. Entonces, como si tuviéramos una relación», explicó.

En línea con Olla, Teuku Ryan también negó una relación especial. En un tono de broma, dijo: «Aunque somos Ramal, pero somos golpeados».

Ambos sintieron que la atención pública contra ellos surgió debido a su estado igual, en comparación con otros colegas que ya tenían un compañero.

Para obtener información, Olla Ramlan se ha divorciado oficialmente de su exhusband, Aufar Hutapea, el 6 de junio de 2022. OLLA presentó la demanda de divorcio después de casi 10 años de Dipper. En la demanda, Olla solo exigió la custodia de sus dos hijos.

Mientras tanto, Teuku Ryan también se ha divorciado oficialmente de su ex esposa, Ria Ricis. La decisión de divorcio fue emitida por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 2 de mayo de 2024. Desde un matrimonio que duró casi tres años, Teuku Ryan y Ria Ricis fueron bendecidos con una hija. En la decisión, la custodia de los hijos cayó en manos de Ria Ricis, y Teuku Ryan debía proporcionar la vida de un niño.