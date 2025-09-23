Karnataka comienza el censo de castas; El despliegue de Bengaluru puede ver un ligero retraso







La encuesta social y educativa, conocida popularmente como el ‘Censo de castas’ en Karnataka, comenzó el lunes, aunque el ejercicio puede retrasarse un día o dos en general Bengalurú Área para impartir la capacitación y garantizar los preparativos necesarios, dijeron las autoridades.

La encuesta realizada por la Comisión Estatal de Karnataka para clases atrasadas que se realizarán hasta el 7 de octubre, verá hasta 1.75 lakh enumeradores, en su mayoría maestros de escuelas gubernamentales, que cubren alrededor de 7 millones de personas en aproximadamente 2 hogares de millones de hogares en todo el estado. La encuesta, a un costo estimado de Rs 420 millones de rupias, se realizará «científicamente», con un cuestionario de 60 preguntas preparado para el ejercicio, según los funcionarios.

Mientras tanto, en medio de las críticas y objeciones de varias secciones, incluso dentro del Congreso gobernante, con respecto a la lista de castas preparada para la encuesta, que contiene una serie de castas con identidades duales, que tienen tanto cristianos como cristianos y hindú Nombres de castas: como ‘Kuruba Christian’, ‘Brahmin Christian’, ‘Vokkaliga Christian’, entre otros, dijo la Comisión, los nombres de estas castas serán «enmascarados», pero no eliminados.

El presidente de la Comisión de Clases Backward, Madhusudan R Naik, abordó preocupaciones como las dificultades de KYC que pueden enfrentarse y dijo que se ha introducido una aplicación para tener reconocimiento facial, y posiblemente deprimirá las preocupaciones con respecto a la autenticación de Aadhaar.

Naik también dijo que, a pedido de las autoridades administrativas del Gran Bengaluru, puede haber un retraso por un día o dos para la encuesta en la ciudad. «Pero nuestro programa está allí durante todo el período del 22 de septiembre al 7 de octubre».

El Karnataka El gabinete el 12 de junio aprobó una nueva encuesta, anulando efectivamente el ejercicio 2015, citando la Sección 11 (1) de la Ley de la Comisión Estatal de Karnataka para Clases Backward, 1995, que exige una revisión de la lista de clases estatales hacia atrás.

