Las nuevas noticias del Manchester United, porque el comienzo tartamudeante de los rojos de la nueva temporada podría verlos luchando para calificar para Europa nuevamente en mayo

Una supercomputadora predijo la temporada del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Una supercomputadora ha predicho que el Manchester United tartamudeará con otro final de la mesa en la Premier League después de un lento comienzo de la temporada.

La victoria por 2-1 de United en Chelsea el sábado fue solo su segunda victoria que esta campaña había derrotado previamente a Burnley. Los objetivos de Bruno Fernandes y Casemiro los pusieron en camino después de que Robert Sánchez fue enviado por un error a Bryan Mbeumo.

Cinco juegos en la nueva temporada y United son 11 en la mesa de la Premier League. Sin embargo, con Brentford y Sunderland que aparecieron antes del descanso internacional de octubre, los Rojos podrían subir en los cinco mejores juegos factibles en cuestión de dos juegos.

Después de su peor temporada en 51 años, lo que los termina 15º, United está inclinado para otro año desafiante en la Premier League.

La predicción más reciente de OPTA SuperComputer permite a los hombres de Ruben Amorim termina 12º en 50 puntos esperados. Eso significa que actualmente tienen un 5.9 por ciento de posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones.

La supercomputadora dice que United tiene una probabilidad del 6.29 por ciento de una distribución de choque al campeonato. La posibilidad de un final en los lugares de la Europa League se ha establecido en 4.18 por ciento.

Aunque están sentados en el medio de la mesa y muestran pocos signos de progreso, Amorim espera desafiar a la supercomputadora esta temporada. Después del desastre de la temporada pasada para terminar en la mitad inferior de la mesa y perder la final de la Europa League en Tottenham, United busca desesperadamente una temporada mejorada.

Hablando después de la agitada victoria sobre Chelsea, se le preguntó a Amorim cuán esenciales podrían ser los tres puntos. «Es realmente importante porque entiendo la situación en torno a este club». dijo.

«No podemos olvidar que sufrimos mucho cuando estamos en la cima. Podemos perder contra Grimsby, podemos vencer a cada equipo. Solo pienso en lo siguiente. Es realmente bueno ganar. Necesitamos la urgencia de ganar nuevamente, eso es realmente importante para nosotros».

