Acción voluntaria de los empleados de Telkom Waste Education and Turtle Conservation en Pelangi Beach Yogyakarta

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) enfatiza su compromiso con la sostenibilidad ambiente A través del programa Telkom Connect-In: 2025 tortugas. Esta actividad se realizó con éxito el sábado (23/8) en la costa de Pelangi Beach, Bantul, Di Yogyakarta, que involucra a 50 voluntarios de empleados de TelkomGroup de toda Indonesia.

Indonesia, el país con Mar Y la rica costa, ahora enfrenta una seria amenaza de la crisis de basura y la degradación del ecosistema. Cada año, este país produce alrededor de 69.9 millones de toneladas de desechos (KLHK, 2023), pero solo el 9-10% están realmente bien administrados. El resto está quemado, enterrado o terminó contaminando el río y el mar. Esta contaminación no solo interfiere con la salud humana, sino que también amenaza a los animales marinos, incluidas las tortugas, donde seis de las siete especies del mundo viven en aguas indonesias. Muchas tortugas mueren por tragar plástico o basura atrapada, causando lesiones a niveles disminuidos de reproducción.

En su implementación, Telkom colaboró ​​con la facultad de Ingeniería de Eventos Sociales, Universidad Gadjah Mada e IEEE Indonesia. La serie de actividades realizadas incluyó la limpieza de la playa con los resultados de la recolección de 150 kg de desechos plásticos, capacitación en gestión de residuos con la Universidad ISI YOGYAKARTA y TELKOM, Fotografía y capacitación en ecoturismo con la comunidad de fotografía de Telkom, plantando 150 Pandan Sea y el lanzamiento de 100 Tukik como un símbolo de conservación costera sostenible.

La participación de los empleados en esta actividad no es solo una actividad social, sino parte de la cultura voluntaria de los empleados que continúa siendo fortaleciéndose por Telkom. Al ir directamente al campo, los voluntarios pueden sentir el impacto real de su contribución al medio ambiente mientras crea preocupación colectiva. Varios estudios globales muestran que el programa de voluntariado corporativo no solo beneficia a la comunidad y a la naturaleza, sino que también fortalece un sentido de unión, aumenta el liderazgo y fomenta el orgullo de la empresa de los empleados. Para Telkom, este valor está en línea con la misión de construir sostenibilidad a través de la innovación y la colaboración.

El empleado de Jakarta TelkomGroup, Venny, que participó como uno de los voluntarios, dijo: «Participar en esta tortuga de 2025 es una experiencia extraordinaria. Por lo general, estoy ocupado con el trabajo todos los días, pero esta vez puedo ir directamente al campo, limpiar la playa, las plantas de pandanus marino, para liberar a las criadas al mar. Se siente como devolver algo prestado de la naturaleza.

Pelangi Beach es la ubicación de la implementación porque esta playa es uno de los puntos de aterrizaje para cuatro tipos de tortugas, especialmente tortugas que a menudo ponen huevos en el período de abril y octubre. Según los activistas de la conservación local, cada nido de tortugas puede contener 80-140 huevos, y el número de nidos continúa aumentando cada año. Esto es lo que hace que Telkom vea la importancia de apoyar completamente los esfuerzos de preservación en Pelangi Beach, Bantul.

Asistente para la economía y desarrollo de Bantul Regency IR. Fenti Yusdayati, quien también estuvo presente en representación del regente Bantul, dijo: «Apreciación y gratitud por la implementación de Telkom a Telkom y todas las partes involucradas. Las actividades de hoy son una evidencia clara de los resultados de la colaboración intersectorial entre estudiantes, académicos, empresas y gobierno para la conservación ambiental».

Gerente General Senior de Responsabilidad Social Telkom Hery Susanto afirmó: «A través del programa TJSL, especialmente la iniciativa de voluntariado de los empleados, queremos que los empleados de Telkom no solo estén presentes como trabajadores, sino también como parte de una solución a los desafíos para el bien de la comunidad y el medio ambiente».

A través de Telkom Connect-In: 2025 Turtle, Telkom demuestra que el compromiso con el medio ambiente no es solo un discurso, sino una acción concreta. Como parte del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), esta iniciativa también respalda el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el punto 13 (Acción Climática), el punto 14 (vida debajo del agua) y 15 puntos (Vida en la tierra). Al involucrar a empleados, comunidades, académicos, a los gobiernos locales, Telkom presenta programas dirigidos, de impacto y sostenibles para la continuación de los ecosistemas costeros y el bienestar del pueblo indonesio.