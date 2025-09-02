Energía, colaboración y futuro de la ASEAN

VIVA – En 2025 marcó el Jubilee Golden Jubilee ASEAN sobre Petróleo (Ascopio), Foro de cooperación del sector energía Regional que consta de 10 empresas petróleo y gas Autoridad de Energía Nacional y Estatal de la ASEAN. Desde que fue fundado en 1975, con Pertamina Como uno de sus fundadores, ASCOPE se ha convertido en un foro importante para la colaboración de la energía de los países de la ASEAN, que van desde la gestión del potencial de petróleo y gas, construyendo infraestructura estratégica, hasta el fortalecimiento de la seguridad energética regional.

Ahora, medio siglo, el viaje de ASCOPE es un impulso de reflexión. Por un lado, el papel clásico de esta organización como enlace entre los países a través de proyectos de petróleo y gas sigue siendo relevante, ya que las necesidades de suministro de energía que continúan aumentando para mantener el crecimiento económico de la ASEAN. Pero, por otro lado, los cambios en los mapas de energía globales, los desafíos geopolíticos y las demandas de transición hacia la demanda de energía limpia se adaptan y fortalecen su existencia para llevar una nueva dirección de energía de la ASEAN.

El secretario a cargo de Ascope, dijo Henricus Herwin, Ascope formado desde 1975 ha jugado un papel en la construcción de relaciones sexuales para satisfacer las necesidades de suministro de energía a través de proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, los miembros de ASCOPE deben adaptarse y fortalecer su existencia para liderar la nueva dirección de la energía de la ASEAN, en línea con los cambios en los mapas de energía global, los desafíos geopolíticos y las demandas de transición hacia la energía limpia.

«Medio siglo, el viaje de ASCOPE es un espejo del viaje energético de la ASEAN, desde la era de la exploración de petróleo en alta mar, la construcción de tuberías de gases cruzados, para ingresar a la ronda de transición de energía», agregó Henricus, quien actualmente es una estrategia e inversión de SVP de Pt Pertamina (Persero).

Pilar Historia Petróleo y gas ASEAN

ASCOPE nació en la década de 1970, cuando los países de la ASEAN exploraban agresivamente los recursos de petróleo y gas para apoyar el desarrollo económico. En ese momento, la necesidad de foros de cooperación cruzada de cooperos se sentía mucho, especialmente porque la infraestructura energética regional todavía estaba fragmentada. De esto nació Ascope con el mandato principal de construir una red de colaboración energética de la ASEAN.

Una de las herencias más importantes de ASCOPE es la tubería de gas trans-aisla (TAGP), un proyecto liderado por la Fuerza de Tarea de Advocación de Gas. Hasta ahora, más de 3.600 kilómetros de tuberías de gas se han conectado entre países, conectando Tailandia, Malasia, Singapur, a Indonesia. Esta infraestructura no es solo un símbolo de cooperación, sino también un instrumento estratégico para garantizar la disponibilidad de energía regional.

A medida que GNL se desarrolló como una tubería virtual, ASCOPE también alentó la construcción de instalaciones de regasificación con una capacidad de más de 58 millones de toneladas por año (MTPA) que expandió la movilidad de gases cruzados. Esta infraestructura proporciona flexibilidad para que los países miembros muevan la energía del centro de producción al centro de consumo, incluso más allá de las limitaciones de la tubería física.

Además, ASCOPE inició el Acuerdo de Seguridad del Petróleo de la ASEAN (APSA), el acuerdo de solidaridad energética para lidiar con el potencial de la crisis de suministro. Aunque su implementación aún es limitada, APSA enfatizó la importancia de la perspectiva de la seguridad energética colectiva en la ASEAN.

No menos importante, la Fuerza de Tarea de Exploración y Producción (EPTF) lanzó la directriz de desmantelamiento de Ascope que estandariza el proceso de desactivar facilitantes de petróleo y gas (desmantelamiento de instalaciones) de manera segura y confiable.

ASCOPE también facilita el intercambio de experiencia entre la energía energética, que van desde la exploración de petróleo y gas en alta mar, tecnología de GNL y regacificación, hasta la defensa de los gases. En muchas ocasiones, el papel de la diplomacia energética de ASCOPE ayuda al logro de varios acuerdos comerciales entre los miembros.

Desafío Nuevo: Transición Energía

El paisaje energético de la ASEAN ahora ha cambiado drásticamente. ASEAN Energy Outlook 2024 proyecta que el consumo de energía regional será justificado dos veces en 2050, ya que un crecimiento de la población que alcanza 680 millones de personas está impulsado por un rápido crecimiento económico.

En este contexto, el gas natural desempeñará un papel vital como energía de transición. Pero a la larga, los países de la ASEAN se han comprometido a lograr emisiones netas cero en la segunda mitad de este siglo. Es decir, ASCOPE ya no puede centrarse únicamente en el petróleo y el gas, sino que también debe ser un catalizador en el desarrollo de la captura de carbono, la utilización y el almacenamiento (CCU), la reducción de las emisiones de metano, a la integración de energía renovable y el uso de la infraestructura de gas para el transporte de hidrógeno.

Paso Real estado Hecho

La Fuerza de Tarea de Política, Investigación y Construcción de Capacidad inició la preparación de plantillas de acuerdo de estado cruzado para CCUS. En 2023, ASCOPE formó un grupo de trabajo de energía limpia para explorar oportunidades de baja tecnología de carbono, ampliar la discusión de los mecanismos de comercio de carbono, los incentivos de inversión de energía verde y las estrategias para usar tuberías de gas para el transporte futuro de hidrógeno.

Geopolítica Y Diplomacia Energía

La alta demanda de energía y el cambio climático no son la única razón por la cual el papel de ASCOPE es cada vez más relevante. La geopolítica global en los últimos años muestra cuán frágiles son las cadenas internacionales de suministro de energía. La crisis energética provocada por el conflicto ruso -ukraine, así como el aumento de los precios del petróleo y el gas en 2022-2023, es un recordatorio de que la diversificación de la oferta, el desarrollo de la infraestructura conjunta y la solidaridad regional no es una opción, sino una necesidad.

En este contexto, ASCOPE es una organización única. Unlike other energy organizations, Ascope consists of direct national energy authority and oil and gas BUMN, such as Petroleum Authority (Brunei Darussalam), Ministry of Mines and Energy (Cambodia), Pertamina (Indonesia), National Petroliam Face/Petronas (Malaysia), Lao State Fuel Company (Lao PDR), Myanma Oil and Gas Enterprise/Moge (Myanmar), Philippine National Oil Company PNOC (Filipinas), Singapur LNG Corporation Pte Ltd/SLNG (Singapur), PTT (Tailandia) y Petrovietnam (Vietnam). Esta colaboración de bumning de energía ofrece un poder de negociación colectiva de la ASEAN en el escenario global y hace de ASCOPE un actor estratégico en la diplomacia de energía.

Impulso 50 Año

Medio siglos de ASCOPE se pueden leer como un espejo del viaje de energía de la ASEAN: desde la era de la exploración de petróleo en alta mar, la construcción de tuberías de gases cruzados, para ingresar a la ronda de transición de energía. Pero para seguir siendo relevantes, hay cuatro notas importantes que necesitan atención.

Primero, fortalecimiento institucional. Durante este tiempo, ASCOPE funciona más como un foro de coordinación. Para enfrentar nuevos desafíos, se necesita un paraguas legal y una gobernanza más resistentes a través de la carta de Ascope y el marco de gobernanza e institucional. Se espera que esta carta sea la base de un compromiso conjunto en la cooperación energética de transmisión cruzada.

En segundo lugar, expandir el enfoque en la energía limpia. El gas natural aún desempeñará un papel importante, pero la relevancia de ASCOPE en el futuro está determinada por su capacidad para integrar la agenda de transición de energía. El desarrollo de CCUS, los mecanismos de comercio de carbono, las oportunidades de hidrógeno verde deben ser parte de la hoja de ruta de la nueva organización.

Tercero, aumento del atractivo de la inversión. ASCOPE fomenta un esquema de incentivos y la facilidad de la regulación cruzada del país para atraer la inversión energética neta de la ASEAN e infraestructura estratégica.

Cuarto, fortaleciendo la investigación y la innovación. ASEAN no solo puede depender de la tecnología importada. La colaboración de la investigación, la construcción de un centro de investigación conjunto, para asociaciones con el sector privado y los académicos determinarán qué tan rápido se está adaptando el área.

Hace medio siglo, la historia de energía de la ASEAN comenzó con la refinería y el puente petrolero. Cincuenta años después, la historia ahora se está convirtiendo en una red de gasoductos de counción cruzada para la integración de la energía neta en el sistema eléctrico regional. ASCOPE ya no es solo un foro técnico, sino un símbolo de la determinación de la ASEAN para navegar los cambios en los paisajes energéticos. En medio de la dinámica geopolítica y los desafíos de descarbonización, la colaboración energética no es solo una cuestión de suministro, sino también de soberanía, resistencia y sostenibilidad.

Golden Jubilee Ascope es un impulso de oro para definir un nuevo capítulo de la energía de la ASEAN al enfatizar su compromiso de convertirse en una fuerza impulsora de transición hacia el futuro de una energía más verde, dura e inclusiva para el sudeste asiático.