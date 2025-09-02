El médico de Sofía Coppola en su amigo Marc Jacobs

Marc Jacobs Viste pijamas excelentes, como es de esperar: cómodamente suelto pero en forma de crisis, en una especie de jacquard metálico más típicamente visto en tapicería caro, con pliegues que sugieren que son franco de caja o recién planchados, pero no son muy durmientes. Vemos muchas de ellas en cámara en «» «Marc de Sofía» Sofía CoppolaEl retrato documental relajado del diseñador de moda de Nueva York, y si son o no típicos de su atuendo diurno, parecen un marcador tonal revelador para el proyecto en su conjunto: la comodidad relajada es el orden del día, ya que corresponde a un documento que en su mayoría equivale a una conversación filmada entre dos amigos desde hace mucho tiempo. «Marc by Sofía» no es particularmente penetrante o revelador de Jacobs como artista, empresario o ser humano, pero es un ahorcamiento agradable y casualmente glamoroso.

Al estreno de la competencia en Venecia, este título respaldado por A24 podría decirse más para ofrecer nerds de alta costura que a los acólitos de Coppola. Aunque su estado como la primera característica de no ficción del director le da un cierto interés novedoso, es un trabajo modesto y convencionalmente construido, no especialmente marcado por sus texturas estilísticas de firma, a pesar de la sugerencia de autoridad del título. Es decir, ella en gran medida deja que el tono y el tenor de los procedimientos sean dirigidos por el propio Jacobs, una presencia descarada y garrausa tan inquieta como sus diseños expresivos típicamente angulares. En otra vida, le dice, le gustaría ser director de teatro, una ocupación que siente que llama a una habilidad similar a la suya, particularmente cuando se trata de escenarios de moda: de una forma u otra, está acostumbrado a llamar a los tiros.

La acumulación de uno de esos espectáculos le da a esta película ligeramente construida un marco aproximado, ya que Coppola se encuentra en las sesiones de planificación y preparación para la revelación de la colección primavera de 2024 de Jacobs: una gama ingeniosa y spangly que combina el estilo de los sesenta de referencias supremes de referencias con un tejido sintetético de refersización.

A diferencia de ciertos documentos anteriores, construidos de manera similar alrededor de las temporadas de alta costura, como «Dior y yo» de Frédéric Tcheng, la colección en cuestión no es especialmente de alto riesgo o cambio de juego: Jacobs no está comenzando un nuevo capítulo creativo. Eso no es malo, ya que la película nos brinda los placeres de ver a un gigante de la moda completamente en su elemento, haciendo lo que hace mejor, y el alto alto que obtiene simplemente de estar en el trabajo es palpable.

Entre el progreso de la nueva colección, la película ofrece una descripción bastante cursiva de la carrera de Jacobs hasta la fecha, comenzando con su graduación de la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York a mediados de los ochenta. (Las imágenes de archivo de un espectáculo de pasarela con las creaciones deliberadamente de prendas de punto bobbly que le ganaron el Estudiante de diseño del año son una inclusión tesorable).) Pasamos sus primeros años como diseñador de ropa de mujer para Perry Ellis, y la contenciosa «Grunge» «Grunge» para la marca que, es popularmente, creyó, no lo hizo, no es decir, la verdad, dice la verdad, él dice, él dice, aunque es la verdad.

Su amistad con Coppola, luego sigue siendo una modelo y una moderna, la niña, se acelera en ese punto. Su nombramiento en 2001 como la cara de la fragancia de su casa Daisy no es expresamente discutida por los dos, aunque un fragmento de esa campaña publicitaria se incluye en uno de varios montajes de estilo de humor que mezclan los fragmentos de los fragmentos de la cartera profesional de Jacobs con sus influencias e ídolos, desde Cindy Sherman hasta Elizabeth Taylor con Rainer Werner Werner Werner.

Es muy efusivo cuando habla no de su propio trabajo, sino por sus inspiraciones, ya sean celebridades o la abuela cariñosa y consciente del estilo que lo crió en su mayoría después de que su padre murió y su madre se volvió a casar. La primera película que recuerda haber visto es «¡Hola, Dolly!»: Tenía una afinidad temprana por el campamento, mientras que la coreografía y el estilo del trabajo de Bob Fosse, dice, ha dejado una impronta perdurable por su cuenta.

Tal discusión es atractiva, aunque en su mayoría un poco de nivel superficial: no es sorprendente que Coppola, una figura reticente y de publicidad, no sea la más apremiante entrevistadores. Pero la película se beneficia de la evidente calidez y facilidad que Jacobs siente en su compañía, mientras que otras cabezas parlantes, entre ellos, el director creativo de Jacobs, Joseph Carter, y ex Moda Doyenne Grace Coddington: proporcione una perspectiva externa de bienvenida.

Aún así, Jacobs es el campo de fuerza de la película, y a medida que nos acercamos al clímax bastante radiante de su eventual espectáculo, sintonizamos sus nervios, su adrenalina y su eventual sentido de triunfo. «Post-Art-Done», una obra tensa en «Postparto», es cómo describe la sensación inmediata de comedown después de haber creado tal cosa, hasta que se ocupa de diseñar una vez más. De ninguna manera es un trabajo importante, «Marc by Sofía» podría no dejar a su director ni su tema con una sensación similar, pero es una colaboración ventosa y mutuamente cariñosa de la misma manera.