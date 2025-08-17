A petición del equipo de Trump, West Virginia envía a la Guardia Nacional a Washington







Cientos de miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental se desplegarán en toda la capital del país como parte de la La administración de Trump esfuerzo por revisar la vigilancia en el distrito de Columbia a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda.

El gobierno Patrick Morrisey, RW.Va., anunció el sábado que estaba enviando un contingente de 300 a 400 al cercano Washington a solicitud de la administración republicana. Llegarán al distrito junto con equipos y servicios de capacitación especializados, dijo su oficina en un comunicado.

`West Virginia se enorgullece de apoyar al presidente Trump en su esfuerzo por restaurar el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación ‘, dijo Morrisey. `Los hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional representan lo mejor de nuestro estado, y esta misión refleja nuestro compromiso compartido con una América fuerte y segura ‘.

La medida se produce cuando los agentes federales y las tropas de la Guardia Nacional han comenzado a aparecer en la ciudad muy democrática después de la orden ejecutiva de Trump el lunes que federal a las fuerzas policiales locales y activando alrededor de 800 DC Tropas de la Guardia Nacional.

El mayor general James Seward, ayudante general de Virginia Occidental, dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia Nacional del Estado «están listos para apoyar a nuestros socios en la Región de la Capital Nacional» y que las capacidades y preparación únicas de la Guardia lo convierten en un socio invaluable en esta importante empresa «.

Los agentes federales han aparecido en algunos de los vecindarios más altamente traficados de la ciudad, obteniendo elogios, retroceso y alarma de residentes y líderes locales en todo el país.

Los líderes de la ciudad, que están obligados a cooperar con la orden del Presidente bajo las leyes federales que dirigen la gobernanza local del distrito, han tratado de trabajar con la administración, aunque se han erizado en el alcance de la adquisición del presidente.

El viernes la administración Revirtió el curso en una orden que tenía como objetivo colocar al jefe de la Administración de Control de Drogas como un «Comisionado de Policía de Emergencia» después de que el principal abogado del distrito demandó a la competencia. Después de una audiencia judicial, el Fiscal General de Trump, Pam Bond, emitió un memorando que ordenó al Departamento de Policía Metropolitana que coopere con la aplicación federal de inmigración, independientemente de cualquier ley municipal.

Los funcionarios del distrito dicen que están evaluando cómo cumplir mejor. En su orden el lunes, Trump declaró una emergencia debido a la «incumplimiento del gobierno de la ciudad para mantener el orden público». Dijo que eso impidió la «capacidad del gobierno federal para operar de manera eficiente para abordar los intereses más amplios de la nación sin temor a que nuestros trabajadores fueran sometidos a una violencia desenfrenada».

En una carta a los residentes de la ciudad, el alcalde Muriel Bowser, un Demócrataescribió que «nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que enfrentamos en este momento». Agregó que si los washingtonianos se mantienen unidos, «mostraremos a toda la nación lo que parece luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tengamos acceso completo» «.

