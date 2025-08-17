Yakarta, Viva – Grupo de negocios de Bakrie sostener ceremonia 17 de agosto en Gor Soemantri Brodjonegoro, Yakarta, en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia. La ceremonia al mismo tiempo celebró la edad del grupo empresarial Bakrie que entró en 83 años.

Director ejecutivo Y el presidente de PT Bakrie & Brothers, TBK Anindya Bakrie, dijo que la ceremonia del 17 de agosto se había convertido en una tradición que siempre se celebró cada año con los participantes en el grupo empresarial Bakrie.

«La tradición de este año debería recordarse que la independencia se construyó con mala», dijo, citada de TVONENEWSDomingo 17 de agosto de 2025.

Anindya Bakrie enfatizó que Bakrie Group heredó los nobles valores de los fundadores de la nación y el fundador de la compañía, a saber, H. Ahmad Bakrie. Esto continúa celebrándose firmemente.

Conmemoración del 80 aniversario del grupo empresarial indonesio Bakrie.

Él dijo, en el valor de Indonesia, compromiso vinculante con la misión nacional. «El valor de la unión, la cooperación de línea cruzada fortalecida», dijo.

Luego relacionado con el valor de los beneficios. Anindya Bakrie dijo que cada rupia producido debe conducir al bienestar del pueblo. Además, en su mandato, Anindya Bakrie también aludió al asunto del Saakahnomic que había sido mencionado por el presidente indonesio Prabowo Subianto, especialmente en el negocio

Anindya Bakrie también cerró su mandato en el 80 aniversario de la República de Indonesia con un vítores indonesios independientes.

