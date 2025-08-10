26 Gaza Aid-Semuters asesinados cuando Netanyahu enfrenta crecientes críticas por la guerra







Al menos 26 palestinos fueron asesinados mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria en el Tira de gazaFuentes del hospital y testigos oculares dijeron el domingo, ya que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue una creciente presión nacional e internacional por su decisión de expandir las operaciones militares en el territorio.

Se espera que Netanyahu se dirige a los medios de comunicación extranjeros y locales en una conferencia de prensa más tarde el domingo, en medio de las crecientes críticas globales, informó AP. Su declaración precederá a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza.

Hospital Las autoridades informaron que recibieron cuerpos de varios lugares en Gaza, donde los palestinos se habían reunido en busca de ayuda, ya sea a lo largo de las rutas de convoyes o en puntos de distribución operados en privado.

Entre las víctimas había 10 personas asesinadas cerca del corredor Morag recientemente construido, que vincula las ciudades del sur de Rafah y Khan Younis, según el Hospital Nasser.

Otras seis personas perdieron la vida mientras esperaban los suministros de alimentos cerca del cruce de Zikim en el norte de Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza dicho. El Hospital Shifa en la ciudad de Gaza también recibió las víctimas, informó AP.

En el centro de Gaza, los testigos oculares dijeron que escucharon tiros de advertencia antes de que estallara fuego en vivo a una multitud que intentaba llegar a un centro de distribución de alimentos dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). AP dijo que no podía verificar de forma independiente quién abrió fuego. El Hospital AWDA en el cercano Campamento de Refugiados de Nuseirat informó que cuatro personas fueron asesinadas por disparos israelíes.

«Primero, estaba en el aire, luego comenzaron a disparar contra la gente», dijo Sayed Awda, quien había estado esperando a varios cientos de metros del sitio de GHF.

El Hospital Nasser confirmó además que seis personas más fueron asesinadas mientras intentaban alcanzar los centros de ayuda de GHF en Khan Younis y Rafah.

El Estados Unidos e Israel había respaldado al GHF a principios de este año como una alternativa al sistema de ayuda no administrado. Sin embargo, sus primeras operaciones se han visto empañadas por el caos y las muertes, y los solicitantes de ayuda se encuentran atenuados por las rutas de acceso.

En respuesta a las consultas de Associated Press, la oficina de medios de GHF dijo: «No hubo incidentes en o cerca de nuestros sitios hoy y estos incidentes parecen estar vinculados a las multitudes que intentan saquear el convoy de ayuda».

Militar de Israel También declaró que no se realizaron incidentes que involucraban a sus tropas cerca de los sitios de ayuda en el centro de Gaza.

Por separado, siete individuos fueron asesinados en ataques aéreos israelíes el domingo, informaron los hospitales locales: tres cerca del puerto de los pescadores en la ciudad de Gaza, y cuatro, incluidos dos niños, en una huelga de tiendas de campaña en Khan Younis. El ejército israelí no respondió de inmediato, aunque ha alegado repetidamente que Hamas opera desde ubicaciones civiles.

Las muertes relacionadas con el hambre aumentan, el peaje entre los niños toca 100

El asalto en curso de Israel y tierra ha desplazado a la mayoría de la población de Gaza y ha empujado la región hacia la hambruna. El sábado, dos más Niños palestinos Según se informa, murió debido a complicaciones relacionadas con la desnutrición, llevando el número de muertos de la muerte del niño a 100 desde que comenzó el conflicto.

El Ministerio de Salud dijo que 117 adultos también murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde finales de junio, cuando se inició el seguimiento de este grupo de edad.

Estas muertes relacionadas con el hambre no están incluidas en el número de muertos por muerte oficial del ministerio, que ahora es de 61,400. El ministerio, que opera bajo el gobierno administrado por Hamas pero cuenta con profesionales médicos, no diferencia entre civiles y militantes, pero ha declarado que casi la mitad de los asesinados han sido mujeres y niños.

Las Naciones Unidas y varios observadores independientes consideran que el Ministerio de Salud de Gaza es la fuente más confiable de los datos de víctimas en el conflicto en curso.

Call Strike Labor en Israel sobre la ofensiva planificada de la ciudad de Gaza

El plan del gobierno israelí para expandir su operación militar a la ciudad de Gaza ha provocado una indignación significativa tanto internacionalmente como dentro del propio Israel. Las familias de rehenes que aún se celebran en Gaza han instado a las empresas e instituciones a observar una huelga general la próxima semana.

El sábado por la noche, decenas de miles de israelíes se reunieron en Tel Aviv, y los medios locales lo describieron como una de las manifestaciones antigubernamentales más grandes en los últimos tiempos.

Los miembros de la familia y los partidarios creen que aumentar la guerra pondrá en peligro aún más la vida de los rehenes. De las 251 personas secuestradas durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, se cree que alrededor de 50 están en Gaza, con 20 presuntamente vivos.

Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo Omri se encuentra entre los rehenes, emitió una apelación directa al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y al enviado especial Steve Witkoff para intervenir.

«La decisión de enviar al Ejército a Gaza es un peligro para mi esposo, Omri. Pero aún podemos detener este desastre», dijo.

El Ministro de Defensa Israelí visita a Cisjordania en medio de disturbios

Mientras tanto, el domingo, el ministro de Defensa Israelí, Israel Katz, visitó el norte de Cisjordania, donde las operaciones militares israelíes se han intensificado en los últimos meses.

Dijo que los militares permanecerían estacionados en campos de refugiados en toda la región hasta al menos finales de año.

Casi 40,000 palestinos han sido desplazados desde Cisjordania este año, marcando el movimiento más grande desde que Israel capturó el territorio en 1967. Los funcionarios israelíes afirman que las operaciones tienen como objetivo eniniciar la militancia. La violencia que involucra tanto a los israelíes como a los palestinos se ha intensificado bruscamente desde el ataque del 7 de octubre.

Katz dijo que el número de advertencias de posibles ataques en Cisjordania había disminuido en un 80 por ciento desde que comenzó la campaña militar en enero.

(Con entradas AP)





