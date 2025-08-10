Bears Starter desencadena la pelea con delfines: ‘Es un niño pequeño’

El Bears de Chicago práctica conjunta con el Miami Dolphins El 9 de agosto se volvió ardiente cuando la seguridad veterana Kevin Byard Se metió en una escaramuza acalorada que tenía compañeros de equipo y entrenadores que se apresuraban a separar las dos partes.

Omar Kelly del Miami Herald detalló lo que sucedió.

«A Kevin Byard II no le gustó cómo Dee Eskridge Lo bloqueó durante una de las fotos finales de la Zona Roja para la ofensiva del primer equipo de los Miami Dolphins, por lo que la seguridad inicial de los Chicago Bears atrapó la máscara facial del receptor e intentó arrebatar su casco «. Kelly escribió, agregando: «Los puños comenzaron a volar al instante».

La seguridad veterana de los Bears también tuvo su propia explicación para el incidente, a través de Kelly:

«Me aseguré de tenerlo y hacerle saber que es un niño», dijo Byard.

Byard está entrando en su décima temporada de la NFL

La carrera de Byard en la NFL se lee como una clase magistral en longevidad y durabilidad. Redactado por el Titanes de Tennessee En 2016, se hizo un nombre en 2017 con ocho intercepciones líderes en la ligaganando honores del primer equipo All-Pro y Pro Bowl.

Fue nombrado nuevamente un primer equipo All-Pro y Pro Bowler en 2021, una temporada en la que obtuvo TDS en una intercepción y una recuperación de balón suelto. En nueve temporadas, ha registrado 29 intercepciones en 147 juegos de temporada regular, nunca perdiendo más de un juego en nueve años.

Después de un intercambio de mediados de 2023 de los Titanes al ÁguilasFiladelfia lanzó Byard en marzo de 2024 para Cap Relief, y Chicago rápidamente se abalanzó, acordando un acuerdo de dos años que llevó el liderazgo veterano a una joven secundaria.

Byard recompensó esa apuesta en 2024 con una temporada sólida: 17 aperturas, un total de 130 tacleadas en su carrera (80 en solitario), dos capturas, una intercepción, siete rupturas de pases, un balón suelto forzado, cinco tacleadas por pérdida y dos éxitos de QB.

Su experto veterano realmente apareció en momentos situacionales, ya que jugó bien para los Bears en 3er y mediano downs, en la zona roja y en situaciones de dos minutos el año pasado.

Kevin Byard’s Fight & Fire vs. Miami Dolphins alimentados por el nuevo cuerpo técnico de los Bears

La dureza y la fisicalidad son dos cualidades, el nuevo coordinador defensivo de los Bears, Dennis Allen, y el entrenador en jefe Ben Johnson han estado meditando a sus jugadores.

Basado en el desempeño de Chicago contra los Dolphins, al menos en las prácticas, parece que el nuevo régimen está teniendo un impacto. Eskridge no es un novato o UDFA: tiene 28 años y ha pasado cuatro temporadas en la NFL. Pero no tiene en ningún lugar cerca de la experiencia o los elogios que Byard hace, y la seguridad veterana de los Bears le informa que en algunas palabras de elección.

Cuando se le preguntó qué ve en su nuevo entrenador en jefe, el veterano DB no dudó.

«Solo su intensidad», dijo Byard sobre Johnson, a través del heraldo diario. «Su atención al detalle. Es un líder de los hombres. Siempre se ha hablado de un entrenador en jefe, pero realmente disfruto la energía que establece todos los días».

Es temprano, y los Bears y los Dolphins están listos para cuadros en Soldier Field para comenzar sus respectivas presas de agosto el 10 de agosto en un juego que finalmente no importará. Pero si continúan aportando el mismo tipo de dureza y fisicalidad a la temporada regular que han traído en prácticas recientes, los Bears finalmente podrían encontrar su camino de regreso a la respetabilidad.