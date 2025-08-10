8 países de la Unión Europea condenaron fuertemente el plan de Israel para controlar Gaza Full

Yakarta, Viva – Plan gubernamental Israel ocupar completamente la ciudad Gaza Recibí una fuerte crítica de ocho países Europa. Rechazan firmemente todos los cambios demográficos y territoriales.

Los ministros extranjeros de Islandia, Irlanda, Lukemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Eslovenia y España emitieron una declaración conjunta hoy. Condenaron firmemente el último anuncio del gobierno israelí sobre la intensificación de la ocupación y los ataques militares, incluso en la ciudad de Gaza.

«Esta decisión solo profundizará la crisis humanitaria y pondrá cada vez más la vida de los rehenes que todavía están siendo detenidos», dijo el comunicado conjunto, citado de Anadolu, domingo 10 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en el gabinete de seguridad israelí aprobó la ocupación planificada del jefe de la autoridad de Benjamin Netanyahu el viernes por la mañana, que luego se opuso ampliamente.

Los ministros extranjeros señalaron que el plan de ocupación causaría un número muy alto e inaceptable de muertes y expulsión forzada casi 1 millón de civiles Palestina.

«Rechazamos firmemente todas las formas de cambios demográficos o territoriales en el territorio ocupado palestino», dijeron, al tiempo que agregó que tales acciones fueron violaciones descaradas del derecho internacional y la ley internacional de la humanidad.



Varios residentes llevan bolsas de harina de camiones de ayuda humanitaria en Gaza Foto : Entre/xinhua/rizek abdeljawad/aa

Los ministros también advirtieron que la intensificación de los ataques militares y la ocupación de la ciudad de Gaza fue un serio obstáculo para los esfuerzos para implementar una solución de dos estados.

«La Franja de Gaza debe ser una parte inseparable del estado palestino con Cisjordania, incluida Jerusalén Este», dijo el comunicado, al tiempo que menciona que el reconocimiento de Palestina e Israel era la mejor garantía de seguridad para ambos y garantizaría la estabilidad de toda la región de Medio Oriente.

«Continuamos pidiendo un alto el fuego inmediatamente y la terminación de la hostilidad permanente, la liberación inmediata de todos los rehenes detenidos por Hamas, y la entrada de asistencia humanitaria rápidamente, sin obstáculos y a gran escala», agregó.

El ataque militar israelí en Gaza se reanudó el 18 de marzo y desde entonces, hasta 9,862 personas han sido asesinadas y otras 40.809 heridas, destruyendo un acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros que tuvieron válidos en enero.

Israel se enfrenta a un aumento en las críticas internacionales debido a una guerra mortal en Gaza que ha matado a más de 61,400 personas desde octubre de 2023. La campaña militar ha destruido el área de bolsillo y lo ha hecho al borde de morir de hambre.



Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional (ICC) emitió una orden de arresto contra Netanyahu y ex jefe de defensa, Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrentó una demanda de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (ICI) para la guerra que se lanzó en el área de bolsillo. (Hormiga)