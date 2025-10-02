Xavi ya ha despejado la próxima postura de trabajo en medio de Man United Links y Ruben Amorim Sack Print

La leyenda del Barcelona Xavi ha estado sin trabajo desde el final de la temporada 2023/24 y el Manchester United estaría buscando un nuevo entrenador en jefe cuando Ruben Amorim se vaya

El ex entrenador en jefe del Barcelona, ​​Xavi, está conectado a un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Si la leyenda del Barcelona del Manchester United, Xavi, quiere contratar a su próximo entrenador en jefe, podrían encontrar el proceso para reclutarlo más fácilmente que antes.

El jugador de 45 años salió de Barcelona después de la temporada 2023/24 y no tiene trabajo desde entonces. De vuelta en su club de niños, impresionado cuando dirigió a los Gigantes catalanes a La Liga Glory y la Supercopa española.

Sin embargo, su próximo movimiento de gestión es desconocido hasta ahora. Mientras tanto, la presión sobre Ruben Amorim continúa aumentando, especialmente después de la derrota contra Brentford el fin de semana pasado.

Deporte para hombres Comprende que United está apoyando a Amorim y que no se han hecho reemplazos para los portugueses en esta etapa. Dicho esto, las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol y una derrota para Sunderland recién promocionado podría cambiar por completo el paisaje.

Si United decidiría que Xavi era el hombre adecuado para llevar al club hacia adelante, pueden tener suerte. Marca informó en julio que una serie de clubes, incluidos los de Inglaterra y Alemania, se habían acercado a la leyenda del Barça sobre un regreso a la gerencia, pero fueron rechazados.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Se dio la misma reacción con respecto a la gestión en España. Se supone que un club que no es Barcelona en España es visto como una ‘línea roja’ para el ex centrocampista que no se cruzará.

A pesar de su insistencia en mantenerse fuera de la administración por el momento, Marca explicó que parecía ser solo cuestión de tiempo antes de que Xavi volviera al banquillo.

La sensación de la publicación en español es que el entrenador solo regresa a la gerencia para un gran club.

Por supuesto, el cuidado para United sería que la experiencia de Xavi como entrenador solo parece estar centrada en España y Midden -East. Es por eso que contratar al ganador de la Copa Mundial puede verse como un riesgo.

Xavi se considera cuidadoso con su próximo trabajo. Se cree que quiere sopesar las ventajas y desventajas de los pros y los contras del nuevo proyecto que cuida antes de decidir firmar en la línea punteada.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.