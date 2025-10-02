Tomar BBM de Pertamina no es haram, siempre y cuando …

Yakarta, Viva – Vicepresidente Relaciones corporativas Caparazón Indonesia, Susi Hutapea abre su voz relacionada con el tema de la escasez de combustible (BBM) en un número Estación de servicio privada. Afirmó que el proceso de adquisición de combustible no era algo cerrado, incluso su partido había trabajado con Pertamina.

Leer también: Fuego en la refinería de Dumai, Bahlil envió un equipo de investigación



Susi en la reunión escucha la opinión (RDP) con el ministerio ESDMDirector Gerente de PT Pertamina patra niaga Y varias estaciones de servicio privadas, el miércoles (1/10), dijeron que actualmente Shell todavía estaba en las primeras etapas antes de ingresar la negociación del producto.

Según él, hay principios básicos o condición previa que debe cumplir ambas partes antes de dirigirse al contrato oficial.

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura el suministro de Avtur para apoyar el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 en Mandalika



«Si desde Shell, hasta ahora todavía estamos en la etapa inicial, por lo que aún no hemos alcanzado las negociaciones de productos. Pero, por supuesto, así como el Ministro, sin duda nos uniremos a una encuesta para asegurarnos de que el producto esté de acuerdo con los estándares de calidad», dijo el vicepresidente de relaciones corporativas, Shell Indonesia, Susi Hutapea.

Agregó que su partido solo había recibido certeza de Pertamina Patra Niaga con respecto a la disponibilidad de bienes el jueves de la semana pasada. Según Susi, el compromiso de enviar BBM estaba en línea con el acuerdo anterior.

Leer también: Lista completa de precios de combustible Pertamina, Shell y BP-AKR por 1 de octubre de 2025



«De Pertamina Patra Niaga se comprometió a que base combustible Llegará a Indonesia de 7 a 10 días después del 19. Entonces no es el retraso de nosotros. A lo largo de los tres aspectos estamos cumplidos bien «, explicó.

Los tres aspectos son estándares de calidad, estándares comerciales y estándares operativos.

Además, Susi enfatizó que Shell nunca se había cerrado a la posibilidad de tomar el suministro de combustible dentro del país, incluida Pertamina.

«Damos un ejemplo de que obtener elementos de Local o Pertamina no es haram para Shell o Taboo. Lo hemos hecho, por lo que creemos que esto aún debe discutirse, pero eso no es lo que rechazaremos a lo largo de los tres aspectos», dijo Susi.

Anteriormente, el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia enfatizó que el gobierno había dado una cuota más importada de las estaciones de gasolina importadas, incluso un 110 por ciento más que 2024.

Bahlil también alentó a las estaciones de servicio privadas a colaborar con Pertamina para garantizar que el suministro de combustible permanezca seguro.

«¿Por qué? Porque esto está relacionado con la vida de muchas personas. Las ramas industriales con respecto a la vida de muchas personas aún deben ser controladas por el estado», dijo Bahlil hace algún tiempo.