Rams envía un mensaje sobre Byron Young después del anuncio de la NFL

El Rams de Los Ángeles Basta de Star Power, pero uno de sus titulares no anunciados está obteniendo su momento. Ramas apoyador externo Byron Young juega frente a 2024 No. 19 Pick general y novato defensivo del año, Verso Jaredquien llama mucha atención.

Como una selección de tercera ronda en 2023, Young ingresó a la liga con menos reconocimiento que su compañero de equipo más joven.

Sin embargo, al menos después del primer mes de la temporada 2025, Young es el que recibe reconocimiento.

Rams Olb Byron Young gana el jugador defensivo del mes

«Lo registró todo el mes [pinching hand emoji],» el Rams publicados Acerca de un joven jugador defensivo de la NFC del mes en X el 2 de octubre, haciendo referencia al gesto de tendencia El LB lo hace.

Young fue la selección general No. 77 de la Ramas En el borrador de 2023, y terminó octavo en votación de droy. El jugador de 27 años tiene 23 tacleadas en total y un 5.0 capturas líderes en la NFL para el Ramas hasta cuatro semanas.

«Por está en todo un nivel», el Rams dijo en otra publicaciónJunto con un carrete destacado de las mejores jugadas de Young hasta ahora.

También tiene 7 tacleadas para pérdidas, 7 hits de quarterback y forzó 1 balón suelto esta temporada.

Jared Versículo elogia a Byron Young

Young ha realizado fuertes comentarios de sus compañeros de equipo, como el verso. El destacado de segundo año minimizó el factor sorpresa del rendimiento del veterano en lo que va de la temporada.

«Por siempre ha sido un tipo seguro, siempre ha sido un Dawg. Pero cuando ves el trabajo que ha puesto, y por alguna razón, Pilates es su magia fuerza. Es dominante en todos los aspectos. Él lidera la liga en capturas. Y por mucho que me odie de mencionarlo, eso es solo un producto del trabajo que ha realizado. He visto lo que ha estado haciendo en la temporada baja, y se merece todo «. El versículo dijo a los periodistas el 30 de septiembre.

«Ni siquiera creo que haya abierto la puerta a lo que puede hacer».

Young tiene 146 paradas combinadas, 39 hits de QB, 27 TFL, 4 balones sueltos forzados, 1 recuperación y 1 desviación de pase para ir con 20.5 capturas de carrera.

Su carrera de carrera anterior para Sacks fue de 8.0 en 2023, y tenía 7.5 capturas en 2024. Young está rastreando para romper eso, lo que podría forzar al Ramas Para abrir la chequera para retenerlo. Él será elegible para la próxima temporada baja.

Rams que enfrentan Pro Bowler en 49ers QB Mac Jones

Los Rams han tenido un inicio 3-1 con el San Francisco 49ers avanzando en «Jueves por la noche de fútbol». Si mantiene su ritmo, Young demostrará ser una ganga significativa para los Rams en el año 3 de su Contrato a escala de cuatro años y $ 5.5 millones.

Young y los Rams están tomando el 49ers con Mac Jones comenzando en lugar de Brock Purdy. El 49ers han permitido que seis capturas ingresen al concurso.

Eso los tiene empatados para el cuarto mayor en la liga durante cuatro semanas.

Jones también es un ex jugador de bolos profesional con 51 aperturas de carrera en su haber. Además, su tasa de capturas de carrera 4.82 es más baja que la de Purdy (5.9%), por referencia profesional de fútbol. Joven y el Ramas No puede ceder simplemente porque su oponente está sin su QB inicial bajo el centro para el concurso.