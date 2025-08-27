Hace es apoyado por la búsqueda de una propiedad corrupta que se devuelve al país

Yakarta, Viva – Experto de derecho penal, Hibnu Nugroho respondió a los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Policilías, que colocó Oficina del Fiscal General (ATRÁS) como la institución legal más confiable del público.

Hasta el 70 por ciento de los encuestados dijeron que creían en la Oficina del Fiscal General, el Tribunal Constitucional (MK) hasta el 68 por ciento, el Tribunal del 66 por ciento, la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) hasta el 64 por ciento y la Policía (POLRI) solo del 61 por ciento.

Según él, es inseparable del nuevo paradigma de la oficina del Fiscal General que se centra en los retornos pérdida estatal En el manejo de casos de corrupción.

Por lo tanto, la oficina del fiscal puede clasificar y elegir un delito que realmente esté en contacto directo con la comunidad. En este contexto, los casos que tienen grandes pérdidas estatales, como casos mineros y delitos corporativos.

«Al igual que los delitos corporativos que se hicieron una etapa de dinero. La oficina del Fiscal General mostró a la comunidad, este era el dinero que se perdió podría ser devuelto», dijo Hibnu el miércoles 27 de agosto de 2025.

Hibnu evaluó que la comunidad colocó a la oficina del Fiscal General como una institución en la que el público confiaba porque uno de ellos se atrevió a procesar las leyes de ciertas figuras y élites que cometen actos penales de corrupción.

Por ejemplo, casos de aceite de cocina y sritex. En el caso de Sritex llamado quiebra, dijo Hibnu, resulta que hay algo alegado relacionado con la corrupción. Por lo tanto, la oficina del Fiscal General investigó el caso actual de SRITEX.

«De hecho, el director ayer participó en el Ministerio de Manpower (Immanuel Ebenezer) ahora también era un problema», dijo.

En el contexto de las regulaciones, Hibnu considera que la oficina del Fiscal General como institución estatal puede hacer un organismo que pueda administrar activos. «En el pasado, cuando fue administrado por Bapas (antes de que fuera administrado por la oficina del Fiscal General) los activos confiscados, por ejemplo, el valor de diez era solo cinco durante la decisión del caso», explicó Hibnu.

Mientras tanto, Hibnu dijo que aunque la ley de acaparamiento de activos aún no había sido aprobada por el gobierno y el parlamento, el nuevo paradigma de la aplicación de la ley en el caso de corrupción había llevado a la retención de pérdidas estatales.

«Debido a que la ley de privación de activos aún no se ha aprobado, el paso de optimización que se puede tomar es cómo los activos relacionados con la corrupción pueden ser tomados y confiscados rápidamente para ser devueltos al país», concluyó.